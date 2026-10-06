Nueve imágenes de C-LM pasan a la final estatal en el certamen de fotografía en Instagram 'Mi Rincón Favorito'

Finalistas en C-LM del concurso 'Mi rincón favorito'. - MI RINCÓN FAVORITO

TOLEDO 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

Nueve fotografías tomadas en Castilla-La Mancha optan a los premios nacionales de la sexta edición del certamen fotográfico en Instagram 'Mi Rincón Favorito'.

La selección abarca las cinco provincias de la comunidad, con imágenes de Hellín (Albacete), Las Tablas de Daimiel (Ciudad Real), Uña (Cuenca), Brihuega, Guadalajara y Olmeda del Extremo (Guadalajara), y Toledo y Villarrubia de Santiago (Toledo).

Los participantes han retratado espacios naturales, escenas urbanas, patrimonio monumental y paisajes rurales para mostrar distintas miradas sobre Castilla-La Mancha, ha informado este certamen en nota de prensa.

Las imágenes muestran escenarios muy distintos, desde una cascada en Uña y los humedales de Las Tablas de Daimiel hasta los campos de lavanda de Brihuega y el paisaje rural de Olmeda del Extremo.

Hellín aporta una escena urbana en blanco y negro y Guadalajara una imagen vinculada al vuelo en parapente, mientras que Toledo aparece en dos composiciones de marcado carácter monumental, una al atardecer y otra entre la niebla nocturna. Completa el conjunto una visión del paisaje eólico de Villarrubia de Santiago bajo un cielo estrellado.

Las instantáneas de Castilla-La Mancha competirán con las finalistas del resto de comunidades autónomas por los cinco premios principales 500 euros al ganador, 400 euros al segundo, 300 euros al tercero, 200 euros al cuarto y 100 euros al quinto, además de diez accésits de 50 euros.

Asimismo, el certamen agrupa trece concursos locales que este año han repartido 3.900 euros. En total, la sexta edición de 'Mi Rincón Favorito' distribuirá 5.900 euro en 2026, con más de 2.400 imágenes presentadas.

La organización irá dando a conocer, hasta el domingo 11 de octubre, las selecciones de cada comunidad autónoma a través de www.mirinconfavorito.com y de sus perfiles en Facebook e Instagram. El anuncio de los trabajos premiados a nivel nacional tendrá lugar el 15 de octubre.

Para Samuel Rodríguez, responsable de 'Mi Rincón Favorito', las redes sociales han cambiado la forma en la que descubrimos destinos y nos relacionamos con los lugares.

'Mi Rincón Favorito' aprovecha ese lenguaje visual para construir, a partir de las fotografías de los participantes, un retrato colectivo de España. Cada imagen aporta una mirada personal y, al sumarse al resto, ayuda a mostrar la diversidad del territorio de una manera muy directa.

'Mi Rincón Favorito' es un certamen nacional de fotografía en Instagram que invita a sus participantes a mostrar, desde sus propios perfiles, aquellos lugares de España con los que mantienen una vinculación especial.

La iniciativa se desarrolla en torno al 27 de septiembre, Día Mundial del Turismo, y utiliza la fotografía y las redes sociales como herramientas para promocionar el territorio y su patrimonio. Nacido en 2021, el certamen ha reunido desde entonces a más de 70 localidades y más de 10.000 participantes.

La convocatoria estatal reúne fotografías procedentes de todo el país, mientras que las selecciones autonómicas permiten dar visibilidad a los lugares escogidos por los participantes en cada territorio.