Un nuevo bibliobús garantizará el acceso a la lectura en 23 localidades de Albacete

La consejera Portavoz del Gobierno regional, Esther Padilla, ha comparecido en rueda de prensa, en el Palacio de Fuensalida, para dar cuenta de los asuntos tratados en el Consejo de Gobierno - A.PEREZ HERRERA/JCCM

ALBACETE 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha adjudicado la adquisición de un nuevo bibliobús para la provincia de Albacete por un importe de cerca de 360.000 euros. Esta actuación reforzará un servicio público esencial para acercar la cultura y el acceso a la lectura a municipios pequeños que no cuentan con biblioteca pública.

Lo ha destacado así en rueda de prensa la portavoz del Ejecutivo regional, Esther Padilla, quien ha señalado que no es en ningún caso "una inversión menor", sino una herramienta clave para garantizar que vivir en un municipio pequeño no suponga tener menos oportunidades de acceso a la cultura y a la lectura.

El nuevo vehículo prestará servicio a 23 poblaciones de 20 municipios y llegará a casi 8.000 personas, a través de 12 rutas. En ellas, se incluyen las localidades de Alcadozo, Aljubé, Ayna, Casas de Lázaro, Los Chospes, Las Eras, La Felipa, Fuensanta, Bolosalvo, El Jardín, Jorquera, Las Minas, Minateda, Montalvos, Motilleja, Nava de Arriba, Navas de Jorquera, Peñas de San Pedro, La Recueja, Reolid, Robledo, Villar de Chinchilla y Viveros. Esta adjudicación se enmarca en el compromiso asumido por el presidente regional, Emiliano García-Page, de renovar progresivamente la red de bibliobuses como una política pública "orientada a la igualdad territorial", ha apuntado la portavoz. "En Albacete, contará con presencia real en el territorio, al igual que en el resto de la región", ha remarcado.

En esta línea, Padilla ha subrayado que "invertir en la red de bibliobuses es defender derechos básicos, como el acceso a la educación permanente y a la cultura, con independencia del lugar en el que se viva", y ha recalcado que este tipo de servicios garantizan "la ciudadanía plena en el medio rural".

La portavoz del Gobierno regional ha puesto también en valor la colaboración con la Diputación Provincial de Albacete, con la que se mantiene un convenio que se renueva anualmente para la prestación del servicio bibliotecario móvil. Asimismo, ha señalado este acuerdo como ejemplo de cooperación institucional "al servicio de la ciudadanía".

En el conjunto de Castilla-La Mancha, la red de bibliobuses cuenta con una flota de ocho vehículos que prestan servicio a casi 70.000 personas de 336 municipios, con un total de 378 paradas. El presupuesto anual destinado a estos vehículos asciende a 905.141 euros, una cifra que, según Padilla, demuestra una expresa voluntad política clara de garantizar el acceso a la cultura, a la lectura y a los servicios públicos "con independencia del código postal".

UN CATÁLOGO ACTUALIZADO

La red dispone de 133.000 fondos bibliográficos, a los que se han incorporado cerca de 3.000 nuevas adquisiciones en el último año. "Tratamos de garantizar que la ciudadanía cuente con un catálogo vivo y que satisfaga los intereses de todos los gustos y edades", ha remarcado la portavoz.

En ese mismo periodo se han registrado casi 1.000 nuevas inscripciones, se han desarrollado más de 200 actividades culturales con la participación de unas 4.200 personas --incluidos 12 clubes de lectura-- y se han alcanzado 58.122 préstamos. "Es un servicio que crea comunidad, porque los libros no se quedan en las estanterías, se comparten", ha indicado Padilla.

Por último, la consejera ha puesto el foco en que el sistema de bibliobuses refleja la realidad de una región con población muy dispersa, donde prestar servicios públicos exige un mayor esfuerzo organizativo y económico. "No se trata solo de construir y mantener un edificio, sino de llevarlo cada día por carretera a los municipios", ha explicado. Una vez más, ha reivindicado la igualdad de oportunidades en el territorio y ha sentenciado que "la dispersión geográfica necesita financiación suficiente para que los pueblos pequeños no vean deteriorados sus derechos como ciudadanía".