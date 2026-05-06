Un nuevo Centro de Coordinación de Incidencias Provincial movilizará todos los recursos de la Diputación de Guadalajara

Inauguración oficial del parque de bomberos de Sacedón. - ADRIAN LOEJ/DIPUTACIÓN

GUADALAJARA, 6 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación de Guadalajara, José Luis Vega Pérez, ha anunciado durante su discurso de inauguración oficial del parque de bomberos de Sacedón dos nuevos proyectos en los que ya está trabajando para seguir mejorando la seguridad y la respuesta ante emergencias y todo tipo de incidencias en la provincia de Guadalajara.

En primer lugar, Vega ha informado de su intención de crear el Centro de Coordinación Operativa Provincial (Cecop), desde el que se movilizarán todos los recursos de la Diputación que deban aportarse desde sus distintos servicios para dar la respuesta más adecuada y precisa posible a las incidencias que puedan presentarse.

Tal como ha explicado José Luis Vega, desde que fue elegido como presidente de la Diputación de Guadalajara, en la provincia se han producido una gran variedad de situaciones de emergencias e incidencias, entre ellas una pandemia, la borrasca 'Filomena', varias danas, desbordamientos de cauces e inundaciones, el apagón que afectó a todo el país, incendios industriales y numerosas incidencias de menor impacto pero que han afectado a distintas comarcas y a muchos pueblos de Guadalajara.

En las intervenciones ante todas esas emergencias, la Diputación ha aportado recursos y equipos correspondientes a varios de sus servicios, como son los bomberos del CEIS o las brigadas de las áreas de Infraestructuras y de Centros Comarcales, ha informado la Diputación en nota de prensa.

"El Cecop coordinará todos los servicios de la estructura de la Diputación, porque es momento, dadas todas las circunstancias que hemos vivido estos años, de que esa coordinación, que habéis mantenido de manera ejemplar, la pongamos ya en un formato en el que haya un centro desde el que fluya la activación de todos los medios de la Diputación", ha dicho el presidente de la Institución Provincial.

NUEVA UBICACIÓN PARA EL PARQUE DE SIGÜENZA

El segundo anuncio realizado por José Luis Vega durante la inauguración del parque de bomberos de Sacedón es que se trasladará a una nueva ubicación el parque de bomberos de Sigüenza, que desde su apertura comparte espacio con el Centro Comarcal situado en esta localidad. Para ello, se construirán sus nuevas instalaciones en una nueva parcela que ya está a disposición de la Diputación de Guadalajara.

La decisión de llevar el parque de bomberos de Sigüenza a una nueva ubicación responde a una petición planteada por la alcaldesa seguntina, María Jesús Merino, con el fin de agilizar la salida de sus vehículos y efectivos ante cualquier aviso de emergencia.

Así lo ha explicado José Luis Vega, quien ha indicado que la ubicación actual "no permite salir a los vehículos de manera urgente, porque obliga a pasar por medio de toda la ciudad y, cuando Sigüenza está en fiestas, muchas veces pueden tardar en salir hasta 15 minutos para atender una urgencia" y "eso no puede pasar, porque apenas cinco minutos pueden salvar vidas".

Por ello, ha añadido, "es momento de trabajar para esa nueva infraestructura, que mejorará la atención a los pueblos de la Sierra Norte y a toda la comarca de Sigüenza".

DÍA HISTÓRICO PARA EL CEIS

En el acto de inauguración oficial del parque de bomberos de Sacedón han intervenido, además de José Luis Vega, el alcalde de Sacedón y actual diputado delegado del Consorcio, Francisco Pérez Torrecilla; la consejera de Bienestar Social, Bárbara García Torijano; el presidente de las Cortes de Castilla-La Mancha, Pablo Bellido, y el oficial jefe de los bomberos del CEIS, Alfonso Berzosa.

Todos ellos han coincidido en destacar que la construcción y apertura del parque de bomberos de Sacedón es un hecho histórico para el CEIS, para la Diputación, para Sacedón y su comarca y para la seguridad general de toda la provincia de Guadalajara.

En concreto, Pablo Bellido ha aplaudido los esfuerzos en la puesta de marcha de nuevos servicios de emergencias o sanitarios, como la puesta en marcha también esta misma semana de la Unidad de Oncología Radioterápica en el Hospital Universitario de Guadalajara, ha informado el Parlamento en nota de prensa.

"Hoy es un día de fiesta porque inauguramos un Parque de Bomberos, pero también porque se cumplen cinco años de la aprobación de la primera ley que se hizo en España y en Europa, y que todavía lo sigue siendo en nuestro país, para combatir los efectos de la despoblación", ha recordado Bellido, que a su vez ha defendido los beneficios que de manera pionera ha desplegado en las comarcas rurales.

La entrada en funcionamiento del parque de bomberos de Sacedón supone una importante mejora en la rapidez de respuesta y primera intervención ante situaciones de emergencia en la comarca de la Alcarria y, además, alivia la carga de trabajo y reduce las áreas a cubrir por los otros tres parques de bomberos del CEIS, situados en Azuqueca de Henares, Sigüenza y Molina de Aragón.

El parque de bomberos de Sacedón da cobertura directa a 45 municipios, 65 núcleos de población y unos 15.000 habitantes en la comarca de la Alcarria. Cuenta con una dotación de 25 bomberos y once vehículos operativos, entre ellos uno de rescate acuático y dos embarcaciones para atender posibles incidencias en los pantanos de la zona. Para llevar a cabo su construcción, equipamiento de personal y medios técnicos y puesta en servicio, la Diputación ha invertido un total de 6.592.807,97 euros.

Con su entrada en servicio se completa la dotación de cuatro parques de bomberos que estaba prevista cuando se constituyó el CEIS, en el año 2001, y se cumple el compromiso que asumió José Luis Vega cuando fue elegido presidente en la Diputación, en el año 2019, de retomar y ejecutar el proyecto, tras tenerlo paralizado los dos gobiernos de la Diputación que le precedieron.

"Este es un acto de más hechos que palabras", ha resumido, porque "un proyecto se puede quitar del medio en cuatro minutos, pero para sacarlo adelante se necesitan cuatro años y la colaboración de muchas personas, a las que les agradezco esa colaboración", ya que "ha existido voluntad política, pero sin esas personas que han rodeado el proyecto, habría sido muy complicado sacarlo adelante".

RECONOCIMIENTO

Durante el acto de inauguración del parque de bomberos de Sacedón se han entregado obsequios de reconocimiento a los bomberos de la primera promoción del CEIS, que en 2026 cumplen 25 años de servicio. Los responsables técnicos del CEIS han expresado igualmente su agradecimiento y reconocimiento al apoyo que están recibiendo por parte de los equipos de Gobierno de José Luis Vega haciendo entrega al presidente de un chaleco del uniforme del cuerpo.

Representantes del Partido Popular que han asistido a la inauguración han celebrado su "necesaria y demandada apertura" que dará servicio a 45 municipios de toda la Comarca alcarreña y que se suma a los parques de Azuqueca de Henares, Molina de Aragón y Sigüenza. El portavoz del Grupo Popular en la Diputación, Román García, ha manifestado que "hoy es un día de alegría para Sacedón, para la comarca y para toda nuestra provincia que suma un recurso más y un servicio más que necesario" que se ha demorado en el tiempo mucho más de lo previsto.

García ha incidido en que el desarrollo de este proyecto ha conllevado "años de esfuerzo y trabajo" en un proceso complejo en el que han intervenido muchas personas y que, "gracias a eso, es hoy una realidad al servicio de los ciudadanos", ha informado el PP. En este sentido, ha resaltado y reconocido el trabajo de todos los funcionarios implicados apelando al "logro colectivo" que esto ha supuesto destacando que "las grandes infraestructuras son siempre fruto del esfuerzo compartido y de decisiones que se encadenan en el tiempo".