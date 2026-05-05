El nuevo edificio del 112 C-LM en Toledo estará operativo a lo largo del primer trimestre de 2027

El presidente autonómico, Emiliano García-Page, visita en Toledo, las obras del nuevo edificio del Servicio de Atención y Coordinación de Urgencias y Emergencias 1-1-2- de Castilla-La Mancha. - PIEDAD LOPEZ/JCCM

TOLEDO, 5 May. (EUROPA PRESS) -

Las obras del nuevo edificio del Servicio de Atención y Coordinación de Urgencias y Emergencias 112 de Castilla-La Mancha terminarán previsiblemente a finales de este 2026 y "a lo largo del primer trimestre de 2027" podrá estar plenamente operativo.

Así lo ha expresado a preguntas de los medios el consejero de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital, Juan Alfonso Ruiz Molina, tras la visita que ha realizado el presidente autonómico, Emiliano García-Page a estas obras.

Actualmente trabajan 200 personas, pero "como consecuencia de una mejora en el contrato" se va ampliar el número de puestos de trabajo para el siguiente, porque "se ha quedado insuficiente y porque las instalaciones no lo permiten", ha afirmado Ruiz Molina.

Esta ampliación irá "en beneficio de los operadores de demanda", que verán reducida su actividad, pues solamente el transporte intrahospitalario programado "representa más del 60% de la actividad que tiene el sector sanitario dentro del 112" y se va a realizar a través de la Gerencia de Urgencias y Emergencias del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (Sescam).

"Quería poner en valor que de cara a las nuevas instalaciones no solamente vamos a aumentar el número de personas, sino que también vamos a reducir la actividad", ha afirmado el consejero, que ha destacado que en la medida en la que esta reducción sea posible, los trabajadores ganarán "desde el punto de vista laboral y personal".

Ya está en proceso de liquidación todo el equipamiento antiguo y la finalización de la obra de este nuevo edificio coincidirá también con el inicio de la Escuela de Protección Ciudadana, para lo que hay un presupuesto de algo más de 15,4 millones de euros.

De la Escuela de Protección el consejero ha confiado en poder poner la primera piedra "a final de año", con el fin de "prestar una mejor calidad en la formación de todos los grupos intervinientes del sistema regional de Protección Civil".

PRESUPUESTO

El presupuesto de las obras del nuevo edificio del 112 asciende a 14 millones de euros, de los cuales un 85% están financiada con fondos Feder dentro del programa operativo 2021-2027. Representantes del Ministerio de Hacienda y de la Comisión Europea han acudido a la visita.

Se trata de unas instalaciones de 4.500 metros cuadrados, lo que "multiplica por cuatro las actuales" donde trabajan "200 profesionales, 24 horas al día, los 365 días del año".

Tiene tres plantas, una en su sótano que va a albergar todos los vehículos y camiones de emergencia con instalaciones eléctricas para que puedan repostar. La primera planta, "el corazón del 112, donde está la sala de coordinación, donde se atienden las llamadas por parte de los operadores de demanda y donde se gestionan las incidencias en relación con las urgencias y emergencias".

Además, se incluye una sala equipada "con los medios tecnológicos más modernos", preparada por si es necesario ampliar tanto en medios humanos como materiales.

En la planta primera estarán los despachos de mando de las emergencias, la actual Dirección General de Protección Ciudadana y la sala de reuniones del Centro de Coordinación Operativa (Cecop), que "siempre tiene problemas de espacio", por lo que se contará con un espacio mucho más amplio.

Contará con "paneles fotovoltaicos, aerotermia y ventilación mecánica", y así aspirar a un "consumo energético prácticamente nulo".

Ruiz Molina ha señalado que el objetivo es "mejorar la capacidad operativa de este importantísimo servicio público y el confort de los profesionales que pasan 24 horas al día", y que en 2025 ya recibieron un millón y medio de llamadas telefónicas, una media de "3.900 llamadas diarias".