El nuevo Edificio Polivalente del Complejo Hospitalario de Albacete recibirá a sus primeros pacientes el 6 de octubre

ALBACETE 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

El nuevo Edificio Polivalente del Complejo Hospitalario Universitario de Albacete recibirá a sus primeros pacientes el próximo lunes 6 de octubre, dando comienzo así con la actividad asistencial de este recurso sanitario, el primero de los edificios de obra nueva del Plan Director de Reforma y Ampliación del CHUA, que ejecuta el Gobierno de Castilla-La Mancha.

Son los pacientes de Hospital de Día Oncohematológico, Hospital de Día Médico Quirúrgico, consultas de Oncología Médica, Hematología y Unidad de Continuidad Asistencial Primaria- Medicina Interna (Ucapi) los primeros en recibir asistencia en este edificio, de más de 13.000 metros cuadrados.

Según informa el Ejecutivo, el nuevo Edificio Polivalente se concibe como un centro de tratamientos ambulatorios, para procedimientos que no precisan ingreso hospitalario, por lo que estará operativo los días laborables, de 7.30 a 21.30 horas.

Físicamente está ubicado en el recinto del Hospital General, en la esquina que conforman las calles Hermanos Falcó y Francisco Javier de Moya, y la puerta de acceso se encuentra en el vial que se ha creado entre los dos nuevos edificios del Hospital.

Desde la recepción de la obra, el pasado mes de julio, la Gerencia de Atención Integrada de Albacete ha llevado a cabo el plan de montaje y equipamiento del edificio, poniendo especial atención en los Servicios y Unidades que iniciarán su actividad el próximo lunes y que forman parte de la Fase 1 del Plan de Apertura diseñado por la dirección de la GAI de Albacete, en colaboración con las distintas divisiones profesionales.