El nuevo Plan del Casco Histórico de Guadalajara irá en junio a información pública

Rueda de prensa de la alcaldesa de Guadalajara, Ana Guarinos. - EUROPA PRESS

GUADALAJARA, 19 May. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Guadalajara, Ana Guarinos, ha presentado este martes el nuevo Plan Especial de Reforma Interior y Mejora (Perim) del Casco Histórico de Guadalajara , un documento urbanístico con el que el Ayuntamiento pretende revitalizar el centro de la ciudad y sus barrios colindantes mediante una flexibilización de la normativa actual, la reactivación de solares vacíos y la agilización administrativa de futuras promociones y rehabilitaciones.

El plan, presentado junto al segundo teniente de alcalde y concejal de Urbanismo, Alfonso Esteban; el urbanista y director del documento, José María Ezquiaga; la jefa del Área de Urbanismo, Blanca Causapié, y el jefe de Servicio de Urbanismo, César Gismero, prevé iniciar su tramitación este verano con la aprobación inicial en Junta de Gobierno Local, previsiblemente en junio o julio, y su posterior sometimiento a información pública durante 45 días.

No obstante, el propio Ayuntamiento asume que la aprobación definitiva no llegará antes de dos años debido a la complejidad administrativa del procedimiento y a la necesidad de recabar informes sectoriales de distintas administraciones regionales y estatales, entre ellas las áreas de Medio Ambiente, Fomento, Defensa e Interior.

El ámbito de actuación del documento no se limita únicamente al casco histórico, sino que también incorpora barrios y zonas colindantes como La Llanilla, Casas del Rey, la avenida de Castilla o el entorno de la calle Cifuentes, dentro de una estrategia urbanística más amplia ligada también al futuro Plan de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS).

Entre las principales novedades destaca la eliminación de la obligatoriedad de construir plazas de aparcamiento en el centro histórico, especialmente en el denominado "triángulo" central.

El Consistorio considera que esta exigencia había terminado bloqueando numerosas promociones en solares pequeños o estrechos, muchos de ellos afectados además por la sensibilidad arqueológica de la zona.

El nuevo planteamiento dejará así en manos del promotor la decisión de incorporar o no garajes, bajo la premisa de que existe una parte de la población interesada en residir en el centro sin necesidad de vehículo privado.

"El objetivo es que desaparezcan los solares y que donde hoy hay vacíos urbanos pueda haber vivienda", señalaron los responsables municipales durante la presentación, defendiendo que algunas obligaciones actuales hacían inviables determinadas actuaciones y perpetuaban el deterioro del casco.

El documento también elimina la densidad máxima de viviendas por parcela para facilitar la viabilidad económica de las promociones, aunque mantiene criterios mínimos de calidad y habitabilidad.

Entre ellos, se conserva la superficie mínima de 30 metros útiles por vivienda, se permiten estudios diáfanos y se exige que al menos el 30% de las viviendas de cada promoción superen los 65 o 75 metros cuadrados útiles.

Asimismo, el plan incorpora medidas específicas para los edificios fuera de ordenación, muchos de ellos levantados hace décadas y donde reside buena parte de la población del centro histórico.

En estos inmuebles se amplía el catálogo de obras autorizables, permitiendo actuaciones de consolidación, conservación, mantenimiento o adaptación normativa.

En materia patrimonial, el nuevo catálogo de protección añade elementos como el Teatro Buero Vallejo, el monumento al Conde de Romanones o el Parque Móvil, tras una revisión actualizada de los bienes protegidos.

La normativa también establece condiciones estéticas para las rehabilitaciones y nuevas construcciones, con especial atención a las fachadas, balconadas, proporciones de huecos y acabados, además de regular la conversión de locales comerciales en viviendas para evitar soluciones que alteren la imagen urbana del centro.

Durante la tramitación del documento, el Ayuntamiento seguirá concediendo licencias urbanísticas siempre que los proyectos sean compatibles tanto con el planeamiento actual como con el futuro plan especial, aplicando en caso de discrepancia la normativa más restrictiva para evitar la paralización de la actividad urbanística.

El equipo de Gobierno enmarca esta actuación en una estrategia global de revitalización del centro histórico, una zona donde actualmente predominan perfiles de población de mayor edad, aunque el Consistorio detecta un creciente interés inversor y residencial en áreas próximas y en edificios emblemáticos pendientes de rehabilitación.

Existe "un compromiso firme y determinante de actuar sobre el casco, conseguir dinamismo y conservar el patrimonio", ha subrayado la alcaldesa, cuyo compromiso es tratar de que la gente vuelva al lugar del que se fue en su día.

Y aunque ha admitido que "queda mucho por hacer", ha subrayado que el objetivo de su gobierno es que el centro mantenga su identidad pero que se adapte a las nuevas necesidades y que "recupere su esplendor".

El número de personas que viven solas hoy en el centro de Guadalajara está creciendo, reconociendo que el centro histórico está todavía en una situación de "oportunidad", según palabras de Ezquiaga.