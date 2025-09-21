Un nuevo programa de educación ambiental de Diputación Toledo promoverá el contacto de los escolares con la naturaleza

TOLEDO, 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Toledo va a poner en marcha una novedosa iniciativa para fomentar el contacto de los escolares de la provincia con la naturaleza: el Programa de Educación Ambiental 'Patios Vivos', que se llevará a cabo en los centros educativos de la provincia adheridos al programa internacional Ecoescuelas, con el objetivo de promover la naturalización de los patios de los colegios.

El programa, que se pone en marcha a iniciativa del área de Agricultura, Medio Ambiente y Mundo Rural de la institución provincial, que dirige la diputada provincial Marina García, tiene previsto llevarse a cabo en un máximo de 30 centros educativos durante los meses de diciembre de 2025 y enero y febrero de 2026, los martes, miércoles y viernes lectivos.

Marina García ha destacado que, como muestran muchos estudios, el contacto cotidiano con la naturaleza mejora la salud de la población escolar, ayudando a mejorar su capacidad para concentrarse y para aprender, además de su estado emocional, ha informado la Diputación en un comunicado.

"Puesto que los niños pasan buena parte del día en los centros educativos, es importante que en ellos haya un entorno saludable y en contacto con la naturaleza", ha aclarado. "Este programa está pensado precisamente para fomentar ese relación cotidiana de los niños con la naturaleza.

Una iniciativa que permitirá proporcionar a los centros educativos elementos para fomentar la naturalización del patio escolar, a la vez que sensibilizamos a la comunidad educativa sobre la importancia de la conservación de la biodiversidad y sus problemas", ha añadido la diputada.

Los centros educativos de la provincia de Toledo interesados en participar en el programa educativo 'Patios Vivos' podrán formalizar la solicitud a partir de este lunes, 22 de septiembre, y dispondrán de 20 días naturales para hacerlo a través de un formulario que estará disponible en la sección de Medio Ambiente de la página web de la Diputación de Toledo: www.diputoledo.es.

Finalizado el plazo para presentar solicitudes, el personal del Servicio de Agricultura, Medio Ambiente y Mundo Rural de la Diputación realizará la valoración de todas las recibidas, atendiendo a unos criterios de puntuación, otorgando la puntuación correspondiente y estableciendo el orden de los centros educativos admitidos.

DURACIÓN

La duración de la actividad será de dos a tres horas por centro educativo. No obstante, el horario establecido se podrá modificar excepcionalmente, siempre y cuando haya sido notificado por el centro educativo y consensuado con el Servicio de Agricultura, Medio Ambiente y Mundo Rural.

El programa 'Patios Vivos' se ejecutará por personal del Servicio de Agricultura, Medio Ambiente y Mundo Rural mediante visitas a centros educativos seleccionados previamente para la realización de actividades y talleres relacionados con la conservación y mejora de la biodiversidad.

La participación en el programa será gratuita para los centros educativos interesados, ya que la Diputación Provincial de Toledo asumirá los gastos correspondientes al personal, desplazamientos y material.

A cada centro educativo en el que se lleve a cabo el programa se hará entrega de un kit de biodiversidad compuesto por una caja nido y un comedero para aves, un hotel de insectos, un árbol y varias plantas aromáticas.