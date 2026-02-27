El número de empresas que colaboran en FP en C-LM incrementa en un 19% en el último año

Archivo - El consejero de Educación, Amador Pastor. - PIEDAD_L - Archivo

C-LM multiplica por cinco el número de acciones formativas a docentes de FP en empresas alcanzando las 150

TOLEDO, 27 Feb. (EUROPA PRESS) - Castilla-La Mancha ha incrementado en un 19% en el último año el número de empresas que colaboran con la Formación Profesional, pasando de 13.000 a 15.000.

Así lo ha indicado este viernes el consejero de Educación, Cultura y Deportes, Amador Pastor, durante su visita a los participantes de los centros educativos de Castilla-La Mancha durante la celebración de las Spainskills que tienen lugar hasta este próximo sábado, 28 de febrero, según ha informado la Junta por nota de prensa.

Amador Pastor ha asegurado que ese incremento ha traído también aparejado un aumento en el número de convenios firmados con las mismas, que ha pasado de algo más de 21.000 a más de 27.000, un 27% más.

En este punto, ha puesto en valor el trabajo realizando por el Gobierno de Castilla-La Mancha en materia de Formación Profesional, con más ciclos formativos, más plazas y una constante colaboración entre las consejerías de Educación, Cultura y Deportes y la de Economía, Empresas y Empleo.

Además, ha avanzado que el Gobierno de Castilla-La Mancha ha multiplicado por cinco las acciones formativas dirigidas a docentes de Formación Profesional en empresas, centros educativos y centros de excelencia, pasando de 30 a 150.

Estas estancias consisten en la realización de un período de estudio y observación del profesorado en empresas del sector productivo relacionado con la Familia Profesional donde imparten docencia, así como en otros centros educativos de FP considerados de Excelencia, todos ellos repartidos en todo el país.

El objetivo principal es que aprenderán los últimos avances tecnológicos o procedimentales de aplicación en el proceso de enseñanza aprendizaje con su alumnado, así como podrán establecer colaboraciones entre centros educativos y empresas. El profesorado de FP se acercará a la realidad del sector profesional y del mercado laboral no sólo de Castilla-La Mancha sino del resto de comunidades.

Entre las empresas que se van a visitar figura Inetum España; el Hospital General Universitario de Ciudad Real; el Instituto botánico de la UCLM; el ente público Radio Televisión de Castilla-La Mancha; pymes que abarcan diferentes sectores profesionales y centros integrados de Formación Profesional repartidos por todo el territorio nacional.

El campeonato nacional Spainskills es un evento que promueve y difunde las habilidades profesionales mediante competiciones. Este evento no solo sirve como una vitrina para la Formación Profesional, sino también como un catalizador para motivar a estudiantes, docentes y empresas del sector. Asimismo, ofrece una plataforma de intercambio y debate acerca de los estándares, la calidad y la innovación en diversos sectores productivos.

La edición de Spainskills 2026 contará con más de 554 Competidores, 28 de los cuales representarán a Castilla-La Mancha que participará en 23 de las 31 modalidades con las que cuenta esta competición.

Junto al consejero de Educación, Cultura y Deportes ha asistido el director general de Formación Profesional, José Rodrigo Cerrillo, y la directora general de Formación Profesional en el Ámbito Laboral, Marta Roldán.