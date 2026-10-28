El número de fallecidos se mantiene en 68 pero podrían aparecer más al mover los vagones, según Page

Accidente ferroviario de Urda. - JUANMA JIMÉNEZ/EUROPA PRESS

TOLEDO 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

El número de fallecidos en el accidente ferroviario provocado por el alcance de dos trenes de alta velocidad en las inmediaciones de la estación de la localidad toledana de Urda se mantiene en 68 pero podrían aparecer más al mover los vagones, según ha confirmado el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page.

En declaraciones a los medios, tras la reunión mantenida con el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, García-Page ha apuntado que dentro de los 68 fallecidos, hay cuatro cadáveres que todavía están atrapados.

El presidente regional no ha querido abundar en las causas del accidente, ya que asegura que no es la persona indicada para hablar en nombre ni de Renfe ni del Ministerio.

"Hemos estado intercambiando información y opiniones, pero básicamente sobre la emergencia, porque es lo que estamos atendiendo nosotros. Las explicaciones en relación con las causas y el recorrido lo tienen que valorar ellos. Yo creo que tienen bastante información ya acumulada", ha señalado el presidente castellanomanchego.

Dicho esto, ha asegurado que todos los heridos que están siendo atendidos en los hospitales están identificados, al tiempo que ha cifrado en 15 los heridos con "código rojo", de los cuales cuatro están especialmente graves.

También ha dicho que la Guardia Civil está recogiendo las pruebas de ADN en las distintas oficinas habilitadas en Sevilla, en Madrid y Urda.