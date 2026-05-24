Nuñez activa la precampaña electoral prometiendo dejarse la piel para que C-LM ocupe "el lugar que se merece"

El presidente del PP de C-LM, Paco Núñez. - PP

TOLEDO, 24 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha lanzado este domingo la precampaña electoral de las elecciones autonómicas que tendrán lugar el próximo mes de mayo del año 2027. En un vídeo publicado en sus redes sociales, el líder del PP ofrece dejarse la piel para que Castilla-La Mancha ocupe "el lugar que se merece" porque, en sus palabras, la región "merece más".

Así, en dicho vídeo, en el que aparece el presidente del PP castellanomanchego en contacto con la sociedad civil, además de imágenes de lugares significativos de la región, se explica que se acerca el momento "que lo cambiará todo" ya que queda un año "para que la esperanza se convierta en realidad", refiriéndose a la proximidad de la cita electoral autonómica, según han informado los 'populares' en nota de prensa.

Núñez habla de un cambio "para avanzar, transformar, crecer y construir el futuro" porque la región merece más que "la resignación, que promesas vacías y engaño permanente".

Intercalado con imágenes de los presidentes socialistas de los gobiernos de España y de Castilla-La Mancha, Pedro Sánchez y Emiliano García-Page, la locución afirma que "quien hoy nos gobierna se dedicó a otras cosas" mientras la región "se quedaba atrás". Y continúa afirmando que "su tiempo ya ha pasado".

En el vídeo se explica que comienza un tiempo nuevo, "de una tierra que quiere volver a soñar" y que merece recuperar el protagonismo "que nunca debió perder". Para ello necesita un equipo "preparado y con un proyecto serio", además de un líder "preparado y que sienta una pasión inmensa por su tierra y su gente", alguien que "crea de corazón en Castilla-La Mancha, su presente y, sobre todo, en su futuro".

A continuación, es Núñez el que habla directamente a cámara y afirma que cree en esta tierra y su gente y promete "trabajar sin descanso" y dejarse "la piel" para que la región ocupe el lugar que merece. Finalmente, Paco Núñez afirma que "nuestra gente merece volver a pensar en grande" y que "juntos, vamos a conseguirlo".