Núñez advierte de que el PSOE "quiere camuflarse en la campaña" y recuerda que "España necesita un cambio"

El presidente del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Paco Núñez - PP

TOLEDO 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha pedido a los ciudadanos que "no se dejen engañar por aquellos dirigentes socialistas que quieran parecer camuflarse en la campaña", porque "el PSOE y sus dirigentes, también Emiliano García-Page, están trabajando para que siga Pedro Sánchez".

Así lo ha indicado antes de participar en la Junta Directiva Nacional del PP, donde Núñez ha incidido en que "lo que está en juego verdaderamente es el futuro del país".

En este sentido, ha destacado la unidad del Partido Popular en torno a Alberto Núñez Feijóo y ha señalado que esta reunión del partido marcará "el camino y la estrategia" para afrontar estas elecciones, según ha informado la formación en nota de prensa.

El presidente del PP-CLM ha defendido que "España necesita un cambio" y ha destacado que "estas elecciones van de que gane España, no de que gane ningún partido político".

"España gana si Alberto Núñez Feijóo es presidente del Gobierno", ha afirmado Núñez, al tiempo que ha asegurado que todo el Partido Popular va a trabajar para que "gane España ganando el presidente Feijóo".

Por ello, ha vuelto a insistir en la necesidad de que los ciudadanos tengan claro, durante la campaña, que el PSOE y dirigente como Emiliano García-Page "están trabajando para que siga Sánchez".