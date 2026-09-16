Núñez afea a Page estar "en modo supervivencia" y le acusa de "desentenderse" de C-LM y solo preocuparse por su "sillón"

El presidente del PP de Castilla-La Mancha, Paco Núñez - PP

TOLEDO 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha denunciado que el presidente regional, Emiliano García-Page, "está en modo supervivencia" y que, mientras Castilla-La Mancha afronta problemas como el incremento de la cesta de la compra, la pobreza, las listas de espera sanitarias o las dificultades de los agricultores, el líder del PSOE-CLM "solamente le preocupa lo que pase en el PSOE y si es capaz de seguir engañando a algunos castellanosmanchegos para poder mantener su sillón".

En una entrevista en Onda Cero, Núñez ha asegurado que "a Page no le preocupa ya nada lo que suceda en España ni en Castilla-La Mancha" y ha afirmado que "hace mucho que dejó de preocuparle".

"Es un presidente alejado del territorio, alejado de la calle, que ya no empatiza con la sociedad y que ya no está ligado al territorio y representa un PSOE que ya no es útil para Castilla-La Mancha", ha señalado.

El presidente del PP de Castilla-La Mancha ha insistido en que "el modelo socialista hoy no es útil para Castilla-La Mancha" y que el modelo que lidera Page "está muy alejado de los intereses generales de los castellanomanchegos".

Núñez ha recordado que Page llegó a decir "hasta aquí, ya no toleraré ni una más", para después continuar votando a favor de Sánchez. También ha señalado que, cuando Page dijo que defendía al socialismo por encima de todo y que no iba a permitir que Sánchez siguiera "manoseando al PSOE", los socialistas de Castilla-La Mancha "siguieron votando a Pedro Sánchez".

"¿Cómo se puede estar criticando a Pedro Sánchez en los medios de comunicación, pero a la vez premiando a Patxi López al premio que da el PSOE en la Feria de Albacete?", ha preguntado.

"PAGE TIENE QUE HABLAR MENOS Y ACTUAR MÁS"

El presidente del PP de Castilla-La Mancha ha reclamado a Page que "hable menos y actúe más", porque "los castellanomanchegos lo único que ven es una Castilla-La Mancha que va peor".

Núñez ha señalado que "desde que Page es presidente, la cesta de la compra ha subido en Castilla-La Mancha un 49 por ciento" y ha afirmado que "hacer la compra en Castilla-La Mancha es el lugar más caro de España".

También ha apuntado que "la pobreza se ha disparado", que "un 34 por ciento de los castellanomanchegos viven en pobreza", que "4 de cada 10 menores de 18 años viven en exclusión social" y que "el 70 por ciento de los castellanomanchegos no se puede ir una semana de vacaciones".

Igualmente, ha afirmado que "las listas de espera sanitaria están disparadas, como nunca" y ha puesto el foco en la situación de los agricultores, asegurando que no podría "dormir tranquilo por las noches si mis agricultores no pueden regar o no tienen un precio justo para poder hacer rentable su explotación", mientras Page no duerme por las noches si cree que puede quedar fuera del Gobierno.

El presidente del PP regional ha concluido que "hasta que no cambie el Gobierno no van a cambiar las políticas" y que "hasta que no haya un cambio de Gobierno no va a haber un gobierno que pueda llevar a Castilla-La Mancha hacia la vanguardia".