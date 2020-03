Núñez afea a Page usar una televisión nacional para criticar al PP e "insultar" a profesionales sanitarios

TOLEDO, 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP en Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha afeado al titular del Ejecutivo autonómico, Emiliano García-Page, que "use los minutos de entrevista en una televisión nacional para criticar a la oposición", en lugar de preocuparse de los 316 "tristemente" fallecidos y los 3.383 contagiados por coronavirus que a día de hoy registra la región y de los profesionales, sobre todo sanitarios, que están trabajando sin los medios necesarios y a los que "insulta".

De este modo ha reaccionado el líder de los 'populares' castellanomanchgos, tras el ataque que García-Page le ha enviado a través de Antena 3, donde ha lamentado que el Partido Popular esté "jugando al populismo" a cuenta de mantener cerrado el nuevo hospital de Toledo durante el avance del coronavirus.

Núñez ha aprovechado una entrevista en esRadio Albacete, que recoge Europa Press, para lamentar que el presidente de la región "esté más preocupado de hacer política que de gestionar la crisis", al tiempo que ha añadido que no es de recibo que García-Page "insulte" a los profesionales de la sanidad, "como ya hizo con los profesores a los que acusó de querer tener 15 días de vacaciones", cuando estos realizan "llamadas desesperadas" de ayuda, ante la falta de material y de espacio en los hospitales de la región.

"Hago un llamamiento en defensa de estos profesionales ejemplares que van a trabajar sin EPIs o los hacen caseros, buscan respiradores antiguos y hacen juegos malabares para poder dar cama a todos los que las necesitan y piden más, como pasaba hace una semana en el hospital de Albacete", ha dicho Núñez, que ha lamentado que "haya tenido que salir un vídeo a la luz para que se ponga las pilas".

ABRIR EL HOSPITAL DE TOLEDO PARA C-LM U "OTRA COMUNIDAD"

En este punto, y a pesar de que el titular del Ejecutivo castellanomanchegos haya indicado que no es "oportuno" forzar la apertura del nuevo hospital de Toledo inmerso en pleno "proceso de mudanza", Núñez le ha vuelto a pedir un día más que abra esta instalación como hospital de campaña, alegando no entender cómo en Madrid se ha podido habilitar el de Ifema en escasos días y el toledano sigue cerrado.

Tras denunciar que el PSOE está intentando tergiversar su petición, Núñez ha insistido en no entender que el Gobierno regional no abre este hospital y ponga las 800 camas --80 de UCI-- con las que cuenta a disposición de Castilla-La Mancha "o de otras comunidades sí lo necesitan".

Y es que, a juicio del líder del PP en la región, es más importante poner esta infraestructura a disposición del coronavirus "que cortar las cintas con los Reyes en dos meses", pues la tesitura que vive Castilla-La Mancha, que se sitúa cerca de la comunidad de Madrid en cuanto a letalidad por coronavirus, es "de extrema gravedad".

De igual modo, ha añadido que el Gobierno que capitanea García-Page está tomando medidas "escasas y tardías" y además informa "poco" y su gestión adolece de "transparencia", pese a contar con todo el apoyo del PP, que no ha dejado de trabajar y de hacer propuestas y que le ha ofrecido todo su apoyo parlamentario para llevar a cabo modificaciones presupuestarias.

"Pero esta semana ha decidido no reunir a los partidos y no darnos información. Ha decidido excluirnos de la gestión de la crisis, pero en el PP no vamos a desfallecer y vamos a seguir recogiendo las propuestas de los sanitarios, de las residencias de mayores, de los que gestionan la ayuda a domicilio y de los alcaldes para que lleguen a Page, aunque este no las quiera escuchar", ha apuntado Núñez, que ha añadido que envía sus propuesta al vicepresidente José Luis Martínez Guijarro, pero "caen en saco roto".

"Le seguiré haciendo llegar las peticiones que recojo de la sociedad desde la lealtad, lealtad que para el PSOE pasa por aplaudir al líder. Pero no es momento de aplaudir al líder sino a los sanitarios de Castilla-La Mancha y a los alcaldes que están dando la cara para combatir la crisis", ha concluido.