El presidente del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Paco Núñez - PP

TOLEDO 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha ha defendido este sábado que España necesita "una profunda transformación de su política económica y fiscal que permita dejar de castigar a quienes trabajan, emprenden, invierten y generan puestos de trabajo".

Así lo ha señalado con motivo de su asistencia a la gala de entrega de los Premios Excelencia Empresarial 2026, organizada por CEOE-Cepyme Guadalajara, donde ha estado acompañado por la alcaldesa de Guadalajara, Ana Guarinos y la número uno del PP al Congreso de los Diputados por Guadalajara, Itziar Asenjo.

Núñez ha felicitado a los empresarios y profesionales reconocidos durante la gala, destacando que "el verdadero motor económico de Guadalajara, de Castilla-La Mancha y de España son las personas que cada mañana levantan la persiana de su negocio, arriesgan su patrimonio, crean empleo y generan riqueza".

"A los empresarios no hay que ponerles obstáculos, hay que darles oportunidades. No hay que perseguirlos fiscalmente, hay que acompañarlos. Y no hay que castigarlos por tener éxito, hay que reconocer su esfuerzo y facilitar que sigan creciendo", ha afirmado.

UNA REVOLUCIÓN FISCAL PARA QUE LAS EMPRESAS PUEDAN CRECER

El presidente regional del PP ha destacado que el programa de Reconstrucción Nacional de Alberto Núñez Feijóo plantea una política económica basada en la reducción de impuestos, la simplificación administrativa y el estímulo de la inversión productiva.

Entre las medidas, ha señalado la ampliación de la libertad de amortización en el Impuesto sobre Sociedades, que permitirá a las empresas descontar íntegramente en el mismo ejercicio sus inversiones en maquinaria, equipos, digitalización, inteligencia artificial, ciberseguridad, software y patentes.

"Queremos que las empresas que invierten para crecer paguen menos impuestos. Que quien moderniza su negocio, contrata trabajadores o apuesta por la innovación encuentre un Gobierno que le ayude, en lugar de uno que le ponga dificultades", ha explicado.

Núñez ha defendido igualmente la eliminación de impuestos que frenan la inversión, una mayor seguridad jurídica para los contribuyentes y la simplificación del sistema tributario.

"España necesita pasar de una política económica que recauda cada vez más a otra que permita producir más, invertir más y generar mejores salarios", ha añadido.

MENOS IMPUESTOS PARA TRABAJADORES, JÓVENES Y FAMILIAS

El presidente del PP de Castilla-La Mancha ha puesto también en valor las propuestas fiscales de Feijóo para aliviar la presión económica que soportan los hogares españoles.

Entre ellas, ha destacado la reducción del IRPF para las rentas medias y bajas, la actualización de los mínimos personales y familiares y la propuesta de aplicar un IVA del cero por ciento a los alimentos básicos mientras persista la actual crisis de inflación y pérdida de poder adquisitivo.

Asimismo, ha recordado el compromiso de reducir el IRPF a los jóvenes de entre 18 y 35 años durante sus primeros cuatro años como contribuyentes, con una exención del cien por cien el primer año y reducciones progresivas durante los tres siguientes.

"No puede ser que un joven encuentre su primer trabajo y lo primero que encuentre sea una Hacienda dispuesta a quedarse con una parte importante de su esfuerzo. Tenemos que facilitar que los jóvenes trabajen, ahorren, se emancipen y construyan su futuro", ha manifestado.

AUTÓNOMOS Y PYMES: MENOS BUROCRACIA Y MÁS OPORTUNIDADES

Núñez ha incidido en la necesidad de mejorar el entorno económico de los autónomos y las pequeñas y medianas empresas, que constituyen una parte esencial del tejido productivo de Guadalajara.

En este sentido, ha defendido una Administración que simplifique los trámites, reduzca las cargas burocráticas y ofrezca estabilidad normativa y seguridad jurídica a quienes deciden poner en marcha una actividad económica.

"Un autónomo no puede dedicar más tiempo a resolver problemas con la Administración que a atender a sus clientes. Y una pequeña empresa no puede encontrarse permanentemente con nuevas obligaciones, nuevos costes y nuevas dificultades para crecer", ha señalado.

El dirigente 'popular' ha defendido que la política económica debe tener como prioridad facilitar la actividad empresarial, impulsar la competitividad y favorecer la creación de empleo estable y de calidad.

GUADALAJARA, UNA PROVINCIA ESTRATÉGICA

Núñez ha destacado especialmente el potencial de Guadalajara como uno de los grandes espacios de desarrollo económico, industrial y logístico del centro de España.

Ha señalado que su ubicación estratégica, su conexión con Madrid y su posición en el corredor del Henares convierten a la provincia en un territorio privilegiado para atraer inversiones y generar nuevas oportunidades empresariales.

"Guadalajara tiene una posición extraordinaria para convertirse en uno de los grandes motores económicos de España. Tenemos ubicación, empresarios, trabajadores, talento y capacidad para crecer. Lo que necesitamos son administraciones que faciliten ese crecimiento", ha afirmado.

En este sentido, ha reiterado su compromiso de impulsar una Castilla-La Mancha que sea socio estratégico preferente de la Comunidad de Madrid, aprovechando las oportunidades de colaboración económica, industrial y logística entre ambos territorios.

"No podemos permitirnos perder inversiones porque otras comunidades autónomas ofrecen mejores condiciones fiscales, menos burocracia o mayor agilidad administrativa. Castilla-La Mancha tiene que competir para atraer empresas, no resignarse a ver cómo se marchan las oportunidades", ha señalado.

UN MODELO ECONÓMICO QUE PREMIE EL ESFUERZO

El presidente regional del PP ha contrapuesto el modelo económico que propone Alberto Núñez Feijóo con el desarrollado por el Gobierno de Pedro Sánchez.

"Durante estos años hemos visto cómo aumentaba la recaudación fiscal mientras muchas familias perdían poder adquisitivo, los autónomos soportaban mayores dificultades y las empresas tenían que afrontar el incremento de sus costes", ha manifestado.

Núñez ha insistido en que "el éxito económico de un país no puede medirse únicamente por cuánto recauda su Gobierno, sino por cuántas empresas nacen, cuántos empleos se crean, cuánto mejoran los salarios y cuántas familias pueden vivir mejor".

Por ello, ha defendido que las elecciones generales del próximo 29 de noviembre representan una oportunidad para impulsar una nueva etapa económica.

"Con Alberto Núñez Feijóo queremos construir una España en la que trabajar merezca la pena, emprender sea más sencillo, invertir resulte atractivo y generar empleo sea motivo de reconocimiento y no de castigo fiscal".

Finalmente, Núñez ha felicitado a CEOE-Cepyme Guadalajara por la organización de los Premios Excelencia Empresarial y ha reconocido el trabajo de los empresarios y profesionales galardonados.