Núñez afirma que PP quiere ser un "instrumento útil" para la sociedad de C-LM con un proyecto "desde la cercanía"

Publicado 24/05/2019 15:56:47 CET

CIUDAD REAL, 24 May. (EUROPA PRESS) -

El candidato del PP a la Presidencia de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha incidido en que su partido pretende ser "un instrumento útil" que esté "al servicio" de la sociedad y ha defendido que el suyo es un proyecto que trabaja "desde la cercanía".

Núñez, en una comida con afiliados en Ciudad Real, ha apuntado que el PP realiza política "desde los pueblos, desde las listas municipales" y que "trabaja por las personas" y ha insistido en que "ha llegado el momento de dar un cambio político" a Castilla-La Mancha.

El candidato ha recordado que "sólo hay dos alternativas" de gobierno en estas elecciones autonómicas, la de un candidato socialista, Emiliano García-Page, "cansado, agotado" y que "no ha sido capaz de aprovechar la bonanza económica" del conjunto del país o la suya, que quiere "llevar a la vanguardia" a la Comunidad Autónoma. "No me resigno a ver la Castilla-La Mancha de hoy y quiero la mejor tierra para mis hijos", ha apostillado.

De otro lado, ha destacado la "solvencia, solidez, capacidad de trabajo y entrega" del candidato local, Paco Cañizares, afirmando que ofrece a Ciudad Real "un programa, ideas brillantes, capacidad de gestión y al mejor equipo".

UNA CAMPAÑA QUE VA "PARA ARRIBA"

Mientras, el candidato a la Alcaldía, Paco Cañizares, ha asegurado que la campaña en Ciudad Real está yendo "tan bien" que firmaba "continuar" porque sabe que va "para arriba".

Cañizares ha agradecido a los ciudadrealeños el "cariño" que ha recibido esta campaña, mostrándose "orgulloso" de poder representar a Ciudad Real y ser su alcalde.

Además, ha incidido en que la capital necesita "un cambio de políticas", al igual que la región. En este punto, ha apuntado que Castilla-La Mancha necesita a Paco Núñez "como el comer" ya que es "una persona que quiere cambiar las cosas".

De su lado, la cabeza de lista a las Cortes por la provincia, Lola Merino, ha afirmado que solo quedan "dos días" para que Ciudad Real y Castilla-La Mancha "tengan gobiernos del PP" y para que tanto Núñez como Cañizares traigan "cambio" a la ciudad y a la región.

En este sentido, ha afirmado que Cañizares es "el alcalde que necesita" una ciudad "descuidada y dormida en este letargo socialista", mientras que de Núñez ha dicho que es "inagotable, fiable, responsable y con una capacidad de trabajo impresionante".

Por su parte, la secretaria general del partido en la región, Carolina Agudo, se ha mostrado convencida de que la lista encabezada por merino será "la más votada" en la provincia. "Ha llegado nuestro momento, el de que el PP gobierne de nuevo en Ciudad Real y vuelva también al Gobierno de esta región", ha manifestado, recalcando que esta ha sido para su partido una campaña "de mucho escuchar y mucho proponer".