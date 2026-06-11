Núñez apuesta por reforzar la cooperación entre C-LM y las regiones vecinas en la toma de posesión de Mañueco

El presidente del PP C-LM, Paco Núñez, en la toma de posesión de Fernández Mañueco. - PP

TOLEDO 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha destacado la importancia de fortalecer la colaboración entre comunidades autónomas vecinas para impulsar el crecimiento y mejorar los servicios públicos que se ofrecen a los ciudadanos.

Así lo ha indicado durante su asistencia al acto de toma de posesión de Alfonso Fernández Mañueco como presidente de la Junta de Castilla y León en Valladolid, donde ha señalado que Castilla-La Mancha y Castilla y León son territorios vecinos que comparten retos y oportunidades, por lo que ha defendido la necesidad de estrechar la cooperación institucional.

"Somos comunidades autónomas vecinas y tenemos que cooperar. Y estoy convencido de que, dentro de un año, cuando también ostente la Presidencia de Castilla-La Mancha, vamos a hacerlo con mucha intensidad", ha afirmado.

El presidente del PP regional ha incidido en que las fronteras administrativas no pueden convertirse en obstáculos para el desarrollo de los territorios ni para la prestación de servicios esenciales, según ha informado el partido en nota de prensa.

En este sentido, ha defendido la necesidad de avanzar en acuerdos de colaboración en materias como la sanidad, la lucha contra los incendios, el transporte, la actividad económica o las políticas sociales.

"Es fundamental que la frontera administrativa no sea un elemento que entorpezca las buenas relaciones entre territorios ni la prestación de servicios básicos a los ciudadanos. Debemos trabajar conjuntamente para que la cooperación institucional redunde en más oportunidades y una mejor calidad de vida para todos", ha dicho.

Además, Núñez ha destacado su compromiso de impulsar una relación fluida y permanente con todas las comunidades autónomas limítrofes con Castilla-La Mancha, con el objetivo de eliminar trabas burocráticas y aprovechar la posición estratégica de la región en el centro de España.

"Castilla-La Mancha cuenta con una ubicación geográfica privilegiada que debemos convertir en una ventaja competitiva para generar empleo, atraer inversiones y crear riqueza. Apostemos por unir lazos, por el entendimiento y por el trabajo conjunto con el resto de presidentes autonómicos", ha señalado.

Por último, Núñez ha asegurado que seguirá trabajando desde ahora para fortalecer las relaciones institucionales con los territorios vecinos y ha reiterado su compromiso de situar a Castilla-La Mancha en el lugar que merece dentro del conjunto de España.

"Mi objetivo es que nuestra región tenga más oportunidades, más capacidad de crecimiento y más peso en las decisiones que afectan al futuro de nuestro país, por lo que ese será uno de los ejes fundamentales de la acción de gobierno que los castellanomanchegos merecen", ha concluido.