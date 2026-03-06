Núñez asegura que los autónomos y las pymes son "los grandes perjudicados de las políticas socialistas" en C-LM

El presidente del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Paco Núñez - PP

TOLEDO 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha denunciado que los autónomos de la región "viven hoy peor que hace diez años", ya que "son los grandes perjudicados de las políticas socialistas y de la falta de gestión del Gobierno de Emiliano García-Page".

Así lo ha indicado durante una visita a la empresa Logística Carosan en Talavera de la Reina, junto al alcalde, José Julián Gregorio, donde ha lamentado que el Gobierno regional continúe "anunciando medidas que nunca llegan", ya que "Page se limita a lanzar ocurrencias que después se quedan en titulares, pero que no se traducen en soluciones reales para quienes sostienen la economía de la región".

En este sentido, ha señalado que los autónomos de Castilla-La Mancha "pagan hoy más impuestos que nunca, sufren una burocracia asfixiante y tienen cada vez más dificultades para llegar a fin de mes", una situación que está provocando un deterioro del tejido productivo regional, según ha informado el PP en nota de prensa.

Así, ha incidido en que uno de cada tres autónomos declara haber reducido su actividad, mientras que ocho de cada diez manifiestan que sus gastos han aumentado, lo que evidencia que "las políticas del PSOE están debilitando al pequeño empresario y al trabajador por cuenta propia".

Además, Núñez ha alertado de que Castilla-La Mancha "está perdiendo autónomos en términos interanuales", mientras otras comunidades autónomas como Comunidad de Madrid, Andalucía o Comunidad Valenciana concentran la mayor parte del crecimiento del trabajo autónomo en España.

El presidente del PP-CLM ha recordado que Castilla-La Mancha cuenta con cerca de 150.000 autónomos, que "son una pieza clave para sostener la economía, generar empleo y fijar población", especialmente en el medio rural.

Por ello, ha reiterado su compromiso de impulsar una política económica basada en la bajada de impuestos, la reducción de la burocracia y la simplificación normativa, con el objetivo de facilitar la actividad empresarial y favorecer la creación de empleo.

"Cuanto más fuertes sean nuestros autónomos y nuestras pequeñas y medianas empresas, más capacidad tendrá Castilla-La Mancha para crecer, avanzar y generar oportunidades", ha concluido Núñez.