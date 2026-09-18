Núñez asegura que a él le preocupa España mientras que a García-Page "le preocupa el PSOE"

El presidente del PP de C-LM, Paco Núñez, junto al secretario general del partido a nivel nacional, Miguel Tellado. - PP

CUENCA, 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha afirmado que "es una pena que a Emiliano García-Page le preocupe mucho más el PSOE de lo que le preocupa España".

"Yo ya sé que a Page le preocupa el PSOE, pero es que a mí me preocupa España, y esa es una realidad", ha señalado en declaraciones a los medios en Cuenca, junto al secretario general del PP, Miguel Tellado, según ha informado el PP en nota de prensa.

Núñez ha criticado que "Page ayer justificaba que los diputados del PSOE han sido elegidos para defender al PSOE, él también, que ante todo tienen que defender al PSOE".

"También cuando hay un ultraje contra nuestro país, también cuando estamos viviendo como compatriotas nuestros en Ceuta, cuando España ha sido invadida en nuestra frontera por Ceuta, ¿todo justifica la defensa del PSOE?", ha añadido.

Así, ha aseverado que "es muy triste como castellanomanchego" escuchar a García-Page "justificar a Sánchez porque por encima de todo tienen que defender al PSOE".

"Primero está defender a España, como hace el presidente Alberto Núñez Feijóo; defender a Castilla-La Mancha, como hacemos desde el Partido Popular y como yo hago yo mismo, y después todo lo demás", ha añadido.

De otro lado, Núñez ha aseverado que "el sanchismo tiene que acabar" porque España "necesita un cambio urgente". Y, ante esto, ha insistido una vez más en que García-Page tiene los votos suficientes en el Congreso de los Diputados para acabar con la legislatura si "realmente" no quiere que Sánchez siga siendo presidente del Gobierno.

"Es muy triste pensar que a Page le preocupa mucho más el PSOE que Castilla-La Mancha y España", ha incidido.

Por último, Núñez ha censurado que los diputados del PSOE de Castilla-La Mancha en el Congreso votaran "en contra de Ceuta y a favor de Sánchez" ante una posición "muy coherente" del PP como es reforzar las fronteras o expulsar a todos los que han entrado ilegalmente en territorio español.

"Ayer se votaba en el Parlamento Europeo una resolución parecida. Ceuta es España y es Europa, por lo que Europa tiene que implicarse en la defensa de Ceuta": ¿Y qué votaba la número 3 del PSOE de Castilla-La Mancha, Cristina Maestre, ayer en Europa? Votaba sí a Sánchez y no a Ceuta", ha señalado.

"El número 2 de Page, Sergio Gutiérrez, diputado nacional en el Congreso, votando con Sánchez y en contra de Ceuta. La número 3 del PSOE de Castilla-La Mancha, Cristina Maestre, vicesecretaria general del PSOE, votando sí a Sánchez y no a Ceuta en Europa", ha aseverado.

Por último, Núñez ha dicho que "en eso está el PSOE de Castilla-La Mancha, en decir una cosa y hacer radicalmente la contraria".