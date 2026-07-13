Núñez asegura que el PP tiene "muy avanzado" el trabajo para "gobernar con total seguridad" en capitales y Junta en 2027

El presidente del PP en Castilla-La Mancha, Paco Núñez - PP

ALBACETE, 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha asegurado este lunes que el partido a nivel regional "tienen muy organizado, muy avanzado" el trabajo para "gobernar con total seguridad las cinco capitales y la Junta de Comunidades" dentro de un año.

A preguntas de los medios en Albacete sobre la confirmación de los candidatos del partido en las capitales de provincia para las elecciones municipales de 2027, ha señalado que este hecho "es una gran calma que nos permite planificar la estrategia de cómo queremos construir una región mejor con la tranquilidad de tener todo lo interno de manera tranquila y perfectamente preparada para el futuro".

"El Partido Popular tiene en Castilla-La Mancha este trabajo muy organizado, muy avanzado y, por lo tanto, también permítanme la libertad para el presidente autonómico del partido tener clarificado este trabajo", ha indicado.

Dicho esto, ha señalado que el PP tiene la "inmensa fortuna" de tener cuatro alcaldes "excepcionales", como el de Albacete, Manuel Serrano --con quien mantendrá un encuentro este mismo lunes--, y que "ha acreditado su trabajo y su conocimiento de la ciudad y el proyecto con el que está trabajando por esta ciudad que vive uno de los mejores momentos de su historia reciente".

También ha mencionado a Ana Guarinos en Guadalajara, "una mujer con una gran trayectoria política, que conoce perfectamente la ciudad y la provincia, que ha sido presidenta de la Diputación y que es una alcaldesa excepcional".

A continuación ha citado al alcalde de Ciudad Real, Paco Cañizares, "que ha pasado por el Ayuntamiento de Ciudad Real en distintos cargos como concejal y que está demostrando desde la Alcaldía su excepcional experiencia y su gran trabajo".

Igualmente, se ha referido al alcalde de Toledo, Carlos Velázquez, "que ya había sido alcalde previamente en el municipio de Seseña y que ha demostrado el conocimiento que tiene de la ciudad de Toledo y cómo está siendo capaz de garantizar que todo el valor patrimonial, cultural y también económico de la ciudad de Toledo esté al servicio de toda la región".

Finalmente ha asegurado que el PP tiene una "gran candidata" en Cuenca, en alusión a Beatriz Jiménez, "que pudo haber sido alcaldesa, pero el juego de los pactos cayó en manos del Partido Socialista, pero podía haber caído en manos del Partido Popular porque los números daban" y "ahora todo nos hace pensar que la trayectoria política, la experiencia política y el bagaje de Bea Jiménez en Cuenca nos va a permitir recuperar la capital de Cuenca".