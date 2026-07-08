Núñez se compromete a convertir las agrupaciones de Protección Civil de C-LM en las más modernas y avanzadas de España

El presidente del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, visita las nuevas instalaciones de la Agrupación Local de Protección Civil de El Casar de Escalona. - PP

TOLEDO 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha anunciado este miércoles, durante su visita a las nuevas instalaciones de la Agrupación Local de Protección Civil de El Casar de Escalona, que "dentro de un año, cuando los castellano-manchegos me den su confianza para presidir la Junta, pondremos en marcha el mayor plan de modernización de las agrupaciones de Protección Civil de nuestra historia para convertirlas en las más modernas, avanzadas y tecnificadas de España".

Núñez ha realizado este anuncio acompañado por el alcalde de la localidad, Israel Pérez, a quien ha felicitado por "su compromiso decidido con los voluntarios de Protección Civil, dotándoles de unas instalaciones modernas, funcionales y adaptadas a las necesidades de quienes dedican su tiempo a cuidar de los demás".

El presidente regional del PP ha destacado que el ejemplo de El Casar de Escalona demuestra que "cuando gobierna el Partido Popular, se apoya de verdad a quienes trabajan por la seguridad de nuestros vecinos".

En este sentido, ha puesto en valor que el nuevo espacio cuenta con mejores dependencias para los vehículos, oficinas, almacenes para el material y zonas destinadas a los voluntarios, dignificando así el trabajo que realizan cada día.

Núñez ha asegurado que esa será también la filosofía de su futuro Gobierno en Castilla-La Mancha. "Quiero que todas las agrupaciones locales de Protección Civil tengan el respaldo que merecen. Vamos a modernizar sus instalaciones, renovar sus vehículos, mejorar su equipamiento, incorporar la tecnología más avanzada y facilitar los medios materiales necesarios para que puedan desarrollar su extraordinaria labor en las mejores condiciones".

Además, ha avanzado que impulsará un plan permanente de formación para los voluntarios, reforzará la coordinación entre administraciones y actualizará la planificación y los protocolos de actuación para responder con mayor eficacia ante cualquier emergencia, apoyando también a los ayuntamientos en la elaboración y mejora de sus planes de emergencia y adaptando el sistema regional a los nuevos riesgos y desafíos.

El líder del PP regional ha recordado que estas medidas ya formaban parte del compromiso adquirido con los castellano-manchegos y que se traducirán en una profunda modernización del sistema de Protección Civil de la región, ampliando las ayudas destinadas a las agrupaciones, incorporando nuevos recursos tecnológicos y favoreciendo la creación y consolidación de agrupaciones allí donde sean necesarias.

Núñez ha subrayado que conoce perfectamente la realidad de Protección Civil porque durante su etapa como alcalde de Almansa trabajó codo con codo con su agrupación local y pudo comprobar "la enorme profesionalidad, vocación de servicio y capacidad de unos voluntarios que representan lo mejor de nuestros pueblos y ciudades".

"Siempre he presumido de nuestros voluntarios allí donde he ido y seguiré haciéndolo como presidente de Castilla-La Mancha. Son vecinos que cuidan de vecinos, personas que renuncian a su tiempo para ayudar a los demás cuando más se les necesita. Merecen todo nuestro reconocimiento, todo nuestro respeto y, sobre todo, todo el apoyo de la Junta de Comunidades", ha afirmado.

Por ello, ha concluido asegurando que, dentro de un año, Castilla-La Mancha contará con "una Protección Civil más preparada, más equipada, más coordinada y con mejores medios que nunca, porque invertir en quienes protegen a nuestros vecinos es invertir en la seguridad de todos".