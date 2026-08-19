Núñez continúa en Parrillas su gira reivindicando el modelo de gobiernos municipales del Partido Popular en C-LM

El presidente del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, junto al alcalde de Parrillas, Julián Lozano. - PP C-LM

TOLEDO 19 Ago. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha reivindicado este miércoles en Parrillas (Toledo) el modelo de gestión del Partido Popular, basado en "la eficacia, la cercanía y el compromiso" con los ciudadanos, frente a quienes "generan problemas y desaparecen" y a quienes, ante las dificultades de los vecinos, "se esconden".

Núñez ha visitado el municipio toledano, donde ha mantenido un encuentro con el alcalde, Julián Lozano, y con su equipo de Gobierno municipal, y ha destacado el trabajo que se está realizando para mejorar los servicios y las instalaciones del municipio, según ha informado el PP por nota de prensa.

Desde allí, ha puesto en valor que, en un pueblo de apenas 300 habitantes, el Ayuntamiento esté trabajando para que sus vecinos "tengan los mismos servicios que cualquier otro vecino de cualquier otro lugar", demostrando que "la gestión tiene que estar cercana a los ciudadanos".

Para Núñez, Parrillas representa "muy bien" el modelo de gestión en el que trabaja el Partido Popular y que tiene como objetivo "mejorar la vida de nuestra gente", con gobiernos municipales que están "a pie de calle, trabajando con intensidad, dando la cara y actuando ante los problemas".

El presidente del PP de Castilla-La Mancha ha contrapuesto este modelo de gestión con el del PSOE, quienes "generan un problema y desaparecen", quienes "ven que los ciudadanos tienen dificultades y se esconden" o quienes, cuando ofrecen explicaciones, lo hacen "para todavía generar un problema mayor, para tensionar, para dividir y para enfrentar".

Núñez ha insistido en que el PP apuesta por "el modelo de la gestión, de la eficacia" y por seguir trabajando para que los municipios tengan cada vez mejores servicios.

Así, ha destacado que el objetivo de la gestión municipal debe ser también conseguir que "la gente quiera vivir en el pueblo" y que lo haga "con orgullo de pertenencia", sabiendo que detrás hay "un grupo de personas gestionando y trabajando para que el pueblo vaya mejor".

Finalmente, el líder de los populares en la región ha asegurado que seguirá apoyando siempre a alcaldes como Julián, a quienes ha definido como "un referente y un ejemplo para todos los que nos dedicamos a la política", por su compromiso con sus vecinos y por su capacidad para estar "a pie de calle", trabajar con intensidad, dar la cara y actuar ante los problemas.

Por su parte, el alcalde de Parrillas, Julián Lozano, ha mostrado su disposición por seguir trabajando y haciendo cosas para el pueblo, con el fin de que sus vecinos "se beneficien de nuestro trabajo y sacrificio", que como ha afirmado "es mucho".

Además, se ha comprometido a que, tanto él como su equipo seguirán haciendo "lo que podamos y, a lo mejor, hasta un poquito más" por la mejora y el avance de la localidad.