Núñez, convencido de que España va a ganar el partido de semifinales del Mundial frente a Francia, apuesta por un 3-1

El Rey Felipe VI anima a la selección española, durante el partido entre España y Uruguay del Mundial de fútbol 2026. - Casa de S.M. el Rey

ALBACETE, 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, se ha mostrado convencido de que España va a ganar este martes el partido de semifinales del Mundial frente a Francia.

"Yo estoy convencido de que España va a ganar y que por lo menos un 3-1 nos vamos a llevar para casa", ha señalado, a preguntas de los medios desde Albacete.

El dirigente 'popular' ha deseo que el de este martes sea "un buen partido de fútbol" porque son "dos equipazos" los que se enfrentan "con algunos de los mejores jugadores del mundo" y ha confiado en la victoria del combinado español, aunque "nos tengan al borde del ataque".