Núñez, convencido del "potencial" de Castilla-La Mancha para alcanzar la "primavera social" que viven las CCAA del PP

TOLEDO, 24 Dic. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, se ha mostrado convencido del "potencial" de Castilla-La Mancha para alcanzar la "primavera social, económica y de evolución" que están viviendo las comunidades autónomas vecinas como la Comunidad Valenciana, Andalucía, Extremadura, Aragón, Murcia o Madrid.

Así lo ha dado a conocer en el mensaje navideño que ha trasladado desde las Cortes regionales, donde ha aprovechado para felicitar la Navidad a todos los castellanomanchegos y desearles unos días muy felices de reencuentros, familias y amigos, según ha informado el PP en nota de prensa.

Paco Núñez ha tenido un recuerdo para "todos aquellos que ya no están con nosotros, de los enfermos y de los que no han podido reunirse con sus familias durante estas fechas". Además, ha aprovechado para recordar el mensaje de fe que implica la Navidad, "especialmente relevante para los cristianos y honramos el nacimiento de nuestro Señor".

El presidente de los 'populares' en la región ha mostrado la "tremenda preocupación" que siente por la deriva de España que "nos está tocando vivir". Núñez ha relatado que "afrontamos un momento de la historia en el que los valores que rigen la normalidad democrática se están viendo duramente atacados por partidos políticos que siembran la discordia entre españoles y buscan la desigualdad del discrepante, todo ello amparados por otro partido que los lidera".

Núñez ha aprovechado el vídeo para rendir homenaje "a la generación de nuestros padres y abuelos", que, según ha dicho, supieron construir "una nueva España de libertad e igualdad desde el respeto y la mutua comprensión, en un proceso de transición política digno de todo respeto y admiración". La misma transición, según Paco Núñez, que "hoy algunos partidos políticos, incluso alguno de los que fue protagonista, están poniendo en riesgo y atacándola directamente".

"Partidos y personas en particular", ha afirmado, que están "subastando al mejor postor valores tan importantes como el Estado de derecho, la unidad nacional, la separación de poderes o la igualdad entre españoles". Y ha continuado afirmando que "no puede haber personas de mejor o peor condición y es nuestro deber impedirlo y no solo de palabra". Núñez se ha comprometido a utilizar "todas las herramientas que nos ofrece el Estado de derecho, especialmente la fuerza de nuestro voto en las instituciones".

El presidente del PP ha reseñado que, continuamente, "escuchamos a algunos en los que depositasteis vuestra confianza", quejarse de hechos, acciones y decisiones que atentan contra la igualdad, algo "que más suena a un lamento lacónico que a una verdadera oposición a esos dislates de sus compañeros". Porque, según ha continuado, detrás de esas quejas, "de esos gestos de cara a la galería", no hay una voluntad real de "frenar" esta deriva que "nos lleva a iniciar la ruptura de todo aquello que nos une y nos ha hecho iguales".

ABISMO ECONÓMICO Y SOCIAL

Paco Núñez ha apelado a la reflexión de los castellanomanchegos para no olvidar que, algunos de los que nos representan en las instituciones, en el Congreso, el Senado o las Cortes regionales, "nos están llevando a un abismo económico y social que hará que catalanes y vascos tengan más derechos y más privilegios" que los castellanomanchegos y resto de españoles.

El líder regional del PP ha reclamado que la región "no siga anclada en la resignación que nos hace ver con envidia la evolución de nuestras comunidades vecinas, a pesar de que la inflación desbocada, el paro, los datos del Informe PISA, el abandono al campo y la ganadería, la práctica criminalización de autónomos y hosteleros o las listas de espera sea la realidad de nuestra tierra, por muchos que los que nos gobiernen intenten ocultarlo".

Núñez ha aseverado que "queda mucho por mejorar, mucho por pactar, mucho por escuchar", y ha mostrado su intención de "no descansar" porque cree que, con el potencial de sus paisanos, todo es posible. También ha transmitido la "profunda fe" que tiene en su tierra y su convicción de que superaremos lo negativo y que, esa primavera que ha llegado a territorios vecinos, llegará a Castilla-La Mancha.

Núñez ha concluido mostrando su afán por buscar lo mejor para los castellanomanchegos y haciendo patente su amor a España y la admiración por su gente. Ha asegurado que cree en este país, en la Democracia y en sus instituciones, algo por lo que juró defender los intereses de sus paisanos por encima de los de su partido. Ha finalizado indicando que, en el año que pronto empieza, el 2024, hará lo que esté en su mano para salvaguardar la libertad y la igualdad de los españoles.