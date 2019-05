Núñez cree que bajada de impuestos y convenio sanitario recuperarán población en La Sagra y Corredor del Henares

Publicado 12/05/2019 21:51:25 CET

VILLANUEVA DE LA TORRE (GUADALAJARA), 12 May. (EUROPA PRESS) -

El candidato del PP a la Presidencia de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha abogado por la bajada de impuestos y la recuperación del convenio sanitario con la Comunidad de Madrid como método para recuperar población en los corredores del Henares y La Sagra.

Núñez, que ha asistido este domingo a la presentación de Marta Valdenebro como candidata a la Alcaldía en Villanueva de la Torre (Guadalajara), ha incidido en que estas medidas servirían para conseguir regularizar la situación de gran parte de la población de estas zonas, que vive en Castilla-La Mancha pero está empadronada en la región madrileña.

El también presidente 'popular' en la Comunidad Autónoma ha defendido que quiere llevar a cabo estas medidas si es presidente de la Junta para que esas personas aún empadronadas en la Comunidad de Madrid "no tengan motivos" para hacerlo y "quieran estar empadronadas en Castilla-La Mancha".

Además, ha explicado que este crecimiento de la población en el Corredor del Henares y en La Sagra sería un hecho "fundamental" para poder incrementar la recaudación de la Administración regional, ya que conllevaría un aumento de los ingresos por impuestos.

Por otra parte, ha destacado la capacidad de municipios como Villanueva de la Torre, enclavado en el Corredor del Henares, para "desarrollar suelo industrial y acoger nuevas industrias" y ha recordado que tiene la intención de llevar a las Cortes regionales una ley para modificar la actividad industrial que sirva para "simplificar burocracia" y permitir que localidades como esta "puedan ser un competidor industrial de verdad" frente a Madrid.

Igualmente, ha resaltado la necesidad de mejorar las comunicaciones en Guadalajara, afirmando que el PP ha "peleado por activa y por pasiva" esto a través del Plan Astra y lamentando que haya sido "imposible" lograrlo.

Paco Núñez también ha tenido palabras para la candidata local, recordando cómo Valdenebro y su equipo de Gobierno consiguieron "sacar al Ayuntamiento de la bancarrota" en la anterior legislatura, mientras que en la actual "ni lo primero han sido las personas ni ha sido Villanueva de la Torre". "Vas a ganar y en este caso vas a gobernar", ha dicho a la candidata.

CRÍTICAS AL DISCURSO DE PAGE SOBRE EL AGUA

Por su parte, la presidenta provincial del PP guadalajareño y cabeza de lista a las Cortes por la provincia, Ana Guarinos, ha aprovechado su intervención para criticar que el actual presidente y candidato socialista, Emiliano García-Page, haya "vuelto a decir" que una de sus promesas en la próxima legislatura será "poner fin al trasvase".

Guarinos ha hecho estas manifestaciones después de que García-Page, en un acto en Sacedón (Guadalajara), haya adelantado que si gana las elecciones del próximo 26 de mayo, en la próxima legislatura hará del fin del trasvase su "compromiso más estructural" y, en cuanto tome posesión, va a exigir un "compromiso formal" en las Cortes para que todos los diputados electos firmen "un pacto por el agua auténtico en la región"

La presidenta provincial del PP ha insistido en que el candidato socialista "no tiene ninguna credibilidad ni en materia de agua ni en materia de nada". "Lo primero que hizo después de la investidura fue salir y decir que prometía una ley del agua en Castilla-La Mancha. La ley del agua no sabemos donde está pero no ha llegado al Parlamento, no está ni en proyecto ni en anteproyecto", ha apuntado.

Del mismo modo, ha señalado que "desde septiembre" no se ha producido ninguna reunión entre el Gobierno autonómico y el PP para tratar el pacto regional del agua y ha lamentado que tampoco haya "tenido valor" de pedir al presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, "que ponga fin a las derivaciones de agua" de los embalses de cabecera del Tajo hacia el Levante.

EMPLEO, SEGURIDAD Y OCUPACIÓN, EJES DE LA CANDIDATURA LOCAL

De su lado, la candidata local, Marta Valdenebro, ha comentado que los ejes de su programa electoral son el empleo, con la instalación de empresas tecnológicas como prioridad; la mejora de la seguridad, a través del incremento de los efectivos de la Policía Local y creando la "nueva figura" del agente de seguridad; y la ocupación de viviendas, mediante un plan antiocupación.

Valdenebro ha aprovechado también para censurar la "apertura inminente" en Villanueva de la Torre de un centro de menores, una infraestructura para la que, ha dicho, el pueblo "no está preparado".

"Somos un pueblo abierto que cuida, protege y quiere la participación de los menores, pero lo que no podemos hacer es ser atrevidos y permitir que nos abran un centro de estas características con jóvenes que están en especial situación de vulnerabilidad. No tenemos los recursos necesarios para darles la atención que se merecen, ni siquiera tenemos policía", ha advertido.

La también exsenadora 'popular' ha defendido que otro de los temas que le preocupan como candidata a la Alcaldía es la sanidad y las listas de espera, señalando que le "molesta muchísimo" que "cuando uno se pone malo y no tenemos los recursos sanitarios en Guadalajara", los pacientes sean mandados "a Ciudad Real, Albacete o Cuenca" antes que a la Comunidad de Madrid. "Al final la gente termina teniéndose que pagar la sanidad", ha concluido.