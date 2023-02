Núñez critica la excarcelación del agresor de Herrera de La Mancha y pide a Page apoyar el cambio de la Ley 'sí es sí'

ALBACETE, 6 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Partido Popular en Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha criticado la excarcelación del doble agresor sexual de Herrera de La Mancha, cuya pena ha sido rebajada con la aplicación de la nueva Ley del 'solo sí es sí'.

"Hoy sabemos que un violador ha sido excarcelado de Herrera de La Mancha y está viviendo en un pueblo manchego, entre nosotros, porque la ley del PSOE le ha rebajado la pena y lo ha sacado de la cárcel", ha lamentado el 'popular', que ha preguntado al presidente regional, Emiliano García-Page, qué tiene que decir al respecto.

"¿Qué piensa decir Page a esas mujeres que tienen que convivir con un violador en un pueblo de La Mancha porque la ley de los socialistas le ha sacado de la cárcel?", ha esgrimido.

En este sentido, Núñez ha pedido al barón socialista que apoye la propuesta que el PP presentará el próximo jueves en las Cortes para plantear la modificación de la Ley del Solo sí es sí.

Asimismo, ha solicitado a García-Page que exija la dimisión de la Ministra de Igualdad, Irene Montero, y que inste al Gobierno de Sánchez a no participar en ningún acto del Ministerio de Igualdad "hasta que la ley sea modificada o derogada".

"Page podría haber convocado un Comité Federal y haber planteado en la sede del PSOE esta cuestión, pero no lo hizo. Page podría haber dado orden a sus diputados de que no apoyaran esta ley, pero no lo hicieron, todo lo contrario, la aplaudieron y se alegraron de su aprobación, pero es ahora, cuando los condenados por delitos sexuales están saliendo de la cárcel, cuando se dan cuenta que el PP llevaba razón", ha aseverado Núñez, criticando nuevamente el "silencio cómplice" del PSOE que, dice, le "provoca bochorno".