Núñez critica que C-LM no firme convenios sanitarios con Madrid y pregunta a Page si se debe a un "odio idológico"

El presidente del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, en Seseña. - PP CASTILLA-LA MANCHA

TOLEDO, 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha criticado que mientras se firman convenios entre comunidades autónomas en materia sanitaria, el presidente regional, Emiliano García-Page, "se niega a hacerlo" con Madrid, preguntándose si esto se debe a un "odio ideológico" contra la comunidad madrileña.

Núñez, que ha visitado la localidad toledana de Seseña este miércoles, ha asegurado que los 'populares' van a "seguir trabajando para que el plan de infraestructuras sanitarias salga adelante, para que el centro de salud del barrio del Quiñón sea una realidad", según ha informado el PP en nota de prensa.

El presidente de los 'populares' castellanomanchegos ha adelantado que en el pleno de las Cortes de Castilla-La Mancha de este jueves, el PP insistirá en la recuperación de la carrera profesional, en la "necesaria" modernización de la Atención Primaria, en la puesta en marcha de una ley de tiempos máximos para bajar las listas de espera e insistirá también en la recuperación del convenio con la Comunidad de Madrid para beneficiar a la población limítrofe con Madrid.

"Es fundamental atender la salud de nuestra gente, si bien el Gobierno de Page, tras once años ya, ha demostrado que su modelo de gestión en la Sanidad ha fracasado y por eso la situación hoy es la peor de los últimos años".

De otro lado, Núñez ha lamentado este miércoles el "olvido" de García-Page con las necesidades e infraestructuras del municipio de Seseña, toda vez que en los presupuestos regionales de 2026, el "ansiado" centro de salud para el barrio del Quiñón ha quedado fuera.

"De nuevo, García-Page ha decidido que el centro de salud en el Quiñón no es una prioridad y son ya once años en los que el PSOE ha despreciado las reivindicaciones de los vecinos de un municipio en crecimiento como es Seseña, el presupuesto de este año nace sin un solo euro para dar cobertura en materia de salud al barrio de el Quiñón", ha aseverado Paco Núñez.

"No solo es que haya traicionado a los vecinos de Seseña y haya desoído las reivindicaciones permanentes del alcalde, Jaime de Hita, es que también ha decidido cerrar la puerta a un convenio sanitario con Madrid para dar servicio a los vecinos que lindan con la comunidad madrileña", ha explicado el presidente del PP autonómico.