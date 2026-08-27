Núñez critica a Page por hablar de Ceuta tras 26 días: "Lo ha hecho con cuatro frases para tratar de quedar bien"

El presidente del PP de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, en rueda de prensa. - PP C-LM

TOLEDO, 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

El presidente regional del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha criticado al presidente regional, Emiliano García-Page, por hablar de Ceuta "tras 26 días" con "cuatro frases para tratar de quedar bien y tratar de parecer que él está al lado del sufrimiento y del sentir general de los españoles".

Así lo ha señalado en declaraciones a los medios de comunicación en Toledo, resulta especialmente grave que "García-Page haya regresado temporalmente de sus vacaciones para justificar que la situación no pudo atajarse porque los hechos se produjeron en agosto". "Es surrealista que Page pretenda justificar la falta de actuación alegando que la invasión se produjo durante el periodo vacacional", ha informado el PP en nota de prensa.

"Porque, además, la realidad de miles de castellanomanchegos es que el 38% no se pueden permitir ni tan siquiera una semana de vacaciones. Son 825.000 ciudadanos y Page lleva un mes. La hipocresía del líder del socialismo castellanomanchego no conoce límites".

Y ha denunciado que, mientras García-Page por la mañana "parecía" criticar al Gobierno de Sánchez, por la tarde daba órdenes a los representantes del PSOE para que no acudir a las concentraciones convocadas en los ayuntamientos para mostrar apoyo al pueblo de Ceuta.

"El PSOE de Page por la mañana critica a Sánchez y por la tarde dice que no hay que concentrarse para criticar a Sánchez. Una escena más del teatro al que Page ya tiene desgraciadamente acostumbrados a los castellanomanchegos", ha insistido.