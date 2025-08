Núñez da un sobresaliente a los alcaldes del PP en C-LM y garantiza que todos ellos serán los candidatos en 2027

TOLEDO 5 Ago. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha asegurado que los alcaldes de su formación que gobiernan en las principales ciudades del territorio regional serán "con total seguridad" las personas que figurarán en los carteles electorales en la próxima cita con las urnas a nivel municipal en 2027.

En una entrevista con Europa Press, Núñez ha apuntado que todos ellos tienen un "sobresaliente" en cuanto a lo que su acción de Gobierno se refiere.

"Nuestros alcaldes y alcaldesas son nuestros candidatos, sin lugar a dudas. Estoy muy satisfecho, doy un sobresaliente al trabajo que están haciendo", afirma el líder de la oposición en Castilla-La Mancha.

SIN "MODO CONGRESUAL" A LA VISTA

Sobre su liderazgo dentro del PP, ha manifestado que el partido no está todavía con el "modo congresual", ya que actualmente la estrategia es "electoral" por si hubiera anticipo electoral en España.

Pero, cuando se abra otra etapa, tanto el PP de Castilla-La Mancha como los cinco provinciales "irán a congreso cont otal normalidad, como lo fueron hace cuatro años".

"Y si no se activa el modo congresual, porque se mantiene el modo electoralizado pensando que puede haber unas elecciones generales, pues no iremos a congresos", zanja Núñez, quien en todo caso asegura que el PP no necesita congresos en el horizonte para mantenerse "activado".

LA DEMOSCOPIA, "FAVORABLE" AL PP

En relación con las encuestas, ha manifestdo que, por un lado, hay sondeos que "hace el propio secretario de Organización del PSOE", Sergio Gutiérrez, 'número dos' del Emiliano García-Page en el partido, "de dudosa procedencia".

Unas encuestas que "hace Sergio en en su casa y las publican con gran magnitud de datos", pero a las que, asegura, no presta atención.

En todo caso, sí que defiende que, si bien en mayo había encuestas que arrojaban datos equiparables "a la situación electoral de mayo de 2023", cuando el PSOE ganó por mayoría absoluta aunque por un puñado de votos, en los meses posteriores la situación demoscópica es "muy favorable para el PP".

"No solo el PP ha mejorado sino que también Vox está mejorando. Pero, sobre todo, el PSOE, también en Castilla-La Mancha, se ha desplomado en las encuestas. La evolución es favorable para que haya un cambio político en la región", asegura.

Aunque recuerda que las encuestas no deben dar excesivo ánimo cuando van bien ni "hundir" a un candidato cuando van mal, ha confiado en que el cambio de gobierno se dará.

"Estamos mejorando demoscópicamente en todas las provincias, creciendo en todas las circunscripciones, y los alcaldes del PP también crecen mucho en voto, y con ello arrastran voto autonómico. Las expectativas son de gobernar", abunda

Sobre temática electoral, Paco Núñez ha deslizado que, si bien ha pactado con el PSOE no cambiar el número de diputados pese a retocar la horquilla de máximos en el próximo Estatuto, no se fía de la palabra de García-Page, quien todavía puede, a tenor de la ley vigente, mover el número de diputados de 25 a 35. "Él solo piensa en votos".