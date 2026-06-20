Núñez defiende que con Feijóo en La Moncloa y el PP en la Junta se creará un entorno favorable para la economía de C-LM

El presidente del PP de Castilla-La Mancha ha atendido a los medios en Tarancón, junto al vicesecretario de Hacienda del PP, Juan Bravo. - PP C-LM

CUENCA 20 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha defendido la necesidad de acometer un cambio de modelo económico tanto en España como en Castilla-La Mancha para garantizar el crecimiento de autónomos y pequeñas y medianas empresas, principales motores de generación de empleo y riqueza.

Así lo ha indicado en un encuentro con autónomos, junto al vicesecretario de Hacienda del PP, Juan Bravo, donde ha incidido en que España y Castilla-La Mancha necesitan "un cambio profundo en la gestión económica" para ofrecer a autónomos y empresarios un entorno favorable para desarrollar su actividad y seguir creciendo, según ha informado el PP por nota de prensa.

"Cuando Alberto Núñez Feijóo sea presidente del Gobierno de España y el Partido Popular gobierne Castilla-La Mancha, generaremos el entorno económico propicio para que los autónomos y las pymes puedan crecer, ganar competitividad, crear empleo y generar riqueza", ha afirmado.

En este sentido, ha defendido políticas basadas en una menor presión fiscal, la reducción de trabas burocráticas y la simplificación administrativa, así como un marco legislativo orientado al crecimiento económico y a la creación de oportunidades.

"Hay que construir una administración que facilite la actividad económica en lugar de dificultarla; una administración que esté al servicio de quienes generan empleo y riqueza", ha señalado.

Núñez ha destacado que el actual modelo socialista ha demostrado sus limitaciones y ha apostado por un modelo de "liberalismo reformista" que permita impulsar la actividad económica, aumentar la rentabilidad de autónomos y pymes y fortalecer el tejido productivo de Castilla-La Mancha.

El presidente regional del PP ha destacado la importancia de seguir manteniendo un contacto directo con los autónomos para conocer de primera mano sus inquietudes y trasladarlas a las propuestas políticas del partido, convencido de que son ellos quienes mejor conocen las necesidades reales del sector.

REDUCIR LA PRESIÓN FISCAL

Por su parte, el vicesecretario de Hacienda del PP, Juan Bravo, ha señalado que "los autónomos nos trasladan la necesidad de reducir la presión fiscal y unas cotizaciones sociales que en muchos casos asfixian tanto a quienes empiezan como a quienes llevan años manteniendo sus negocios, ya que desde que llegó el Gobierno de Pedro Sánchez, las cargas para los autónomos no han dejado de aumentar".

Asimismo, ha incidido en la importancia de reducir la burocracia y las trabas administrativas que dificultan el emprendimiento.

En este sentido, ha defendido que España debe avanzar hacia una administración más ágil y moderna que facilite la puesta en marcha de nuevos proyectos empresariales.

"Si queremos que nuestros jóvenes y nuestros mayores arriesguen, emprendan y generen oportunidades, tenemos que ponérselo fácil", ha subrayado.

El vicesecretario 'popular' ha reclamado una mayor protección para los trabajadores autónomos, lamentando que muchos de ellos sigan afrontando situaciones de desigualdad respecto a otros colectivos.

"No es normal que un autónomo que atraviesa una baja médica tenga que seguir soportando costes sin ingresos, ni que existan tantas dificultades para acceder al cese de actividad.

Tampoco es razonable que quienes deciden ser padres o madres encuentren más obstáculos por el simple hecho de ser autónomos", ha explicado.

Por último, el presidente provincial del PP de Cuenca, José Martín-Buro, ha destacado que la presencia de la dirección nacional en Tarancón demuestra el respaldo absoluto y la confianza del partido en el potencial de la provincia.

Durante su intervención, el líder provincial ha denunciado el abandono sistemático que sufren los autónomos conquenses por parte de los gobiernos socialistas de Sánchez y Page, acusándolos de condenar al territorio a ir siempre un paso por detrás debido a la falta de inversiones y de apoyo real a quienes levantan la economía local cada día.

Asimismo, el presidente de los 'populares' conquenses ha exigido una simplificación administrativa urgente para que las instituciones dejen de ser un obstáculo y se conviertan en aliadas de los emprendedores.

Ha lamentado la asfixiante burocracia actual que obliga a los profesionales a perder más tiempo en papeleo que en atender sus propios negocios, y ha reiterado el compromiso total de su equipo para canalizar y defender todas las propuestas del colectivo autónomo allí donde sea necesario.