Núñez defiende que en materia hídrica siempre antepondrá "la defensa de C-LM" a las siglas de su partido

TOLEDO 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha recordado este martes que su posición en materia hídrica es la que está reflejada en el Pacto Regional por el Agua, que dice que hay que poner en marcha una auditoría hídrica de la región, que hay que analizar el mapa de necesidades presentes y futuras de agua y que hay que priorizar la cuenca cedente garantizando que "no haya una sola gota de agua que salga de la región en tanto en cuanto nuestras necesidades hídricas no estén cubiertas".

Y esa es la postura, según Núñez, del PP-CLM y la suya misma, que es la que está firmada en el Pacto Regional por el Agua. De esta forma ha contestado a las preguntas de los medios de comunicación añadiendo que siempre va a anteponer "la defensa de Castilla-La Mancha a las siglas de mi partido", por lo que ha pedido "que nadie tenga duda", recordando además que ya lo ha hecho en más de una ocasión.

Paco Núñez ha insistido en que hace cinco años firmó el Pacto Regional por el Agua que se promovió por parte del PP-CLM y que contaba, en primera instancia, "con el rechazo de Page y del PSOE", por lo que hubo que "forzarlo" durante meses para que aceptasen constituir la Mesa del Agua y finalmente se firmase el Pacto Regional por el Agua, "y lo hicimos a sabiendas de que en otras comunidades autónomas no estaban a gusto con ese Pacto Regional por el Agua en Castilla-La Mancha".

El presidente del PP en la región ha insistido en que no se ha movido de su posición de entonces "ni me voy a mover". Además, se ha mostrado preocupado porque el Gobierno socialista de la región, en cinco años, no haya cumplido "ni una sola coma" del Pacto, "que es a lo que debería estar dedicado el gobierno de García-Page".

Por ello, ha exigido "menos hablar, menos titular y más defender aquello que está firmado, que es la posición que debe delimitar nuestros intereses a la hora de acometer lo que más pronto que tarde llegará, que es un Pacto Nacional por el Agua". Y ha especificado que eso no llegará hasta que no haya un gobierno del PP a nivel nacional porque, hasta ahora, con el gobierno socialista de Sánchez, no va a suceder.

Núñez ha explicado que, en su momento, habrá una mesa nacional para hablar de agua y un pacto en el que trabajar, y cuando eso llegue, será "mucho más interesante" que Castilla-La Mancha vaya con una posición blindada, que es la del Pacto Regional, y ha reiterado que "yo no me voy a mover ni una coma, me tenga que enfrentar a quien me tenga que enfrentar" por defender el Pacto Regional por el Agua.

Finalmente, se ha comprometido a ejecutar al 100 por cien el pacto, "y no lo dejaré morir en un cajón como ha hecho el gobierno de Page".