Núñez defiende que el PP quiere que el país avance y deje atrás "la España de las cloacas del Gobierno de Sánchez"

El presidente regional del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Paco Núñez - PP

TOLEDO 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente regional del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha defendido que las próximas elecciones autonómicas del 29 de noviembre serán "una oportunidad" para decidir qué proyecto político quieren los ciudadanos para España y Castilla-La Mancha.

Durante su intervención ante el Comité de Dirección del PP de Castilla-La Mancha, el líder 'popular' ha asegurado que el PP regional está trabajando en las cinco provincias para sumar apoyos al proyecto de Alberto Núñez Feijóo, que ha definido como una apuesta por la reconstrucción nacional.

Núñez ha contrapuesto dos modelos de país: "La España que está unida y no la que levanta muros, la España que suma y no la España que resta", y ha defendido que el Partido Popular quiere que España avance y deje atrás "la España de las cloacas del Gobierno de Pedro Sánchez".

Además, ha insistido a los ciudadanos de los 919 municipios de Castilla-La Mancha para que tengan presente la posición política de Page cuando acudan a las urnas. "El presidente regional debe aclarar su relación con el Gobierno central y el apoyo que PSOE castellanomanchego continúa prestando a Sánchez", ha concluido.

"Lo que está claro es que Emiliano García-Page está trabajando para que continúe al frente del Gobierno, Pedro Sánchez. Lo que está claro es que Page va a seguir criticando con la boca pequeña a Sánchez en los medios, pero a la vez está poniendo de nuevo a sus hombres de máxima confianza en las candidaturas para que sigan votando a Pedro Sánchez en el Congreso de los Diputados".

"El PSOE de Castilla-La Mancha está haciendo campaña, está pidiendo el voto y va a votar a Pedro Sánchez. Emiliano García-Page está haciendo campaña, está pidiendo el voto y va a votar a Pedro Sánchez. Y ya no hay titular en un medio de comunicación en el que pueda esconderse para tratar de confundir y engañar al conjunto de los castellanomanchegos, porque el día 29 de noviembre hay que ir a votar".