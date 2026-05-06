Núñez denuncia el "colapso sanitario" en la región y reclama "un plan urgente" para reducir las listas de espera

Archivo - El presidente regional del PP, Paco Núñez - PP - Archivo

TOLEDO 6 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha alertado de la situación "absolutamente disparada y descontrolada" de las listas de espera en la región, ya que "jamás se ha esperado tanto como ahora" para ser atendido por un médico, someterse a una prueba diagnóstica o recibir una intervención quirúrgica.

En un comunicado, Núñez ha recordado que el Partido Popular ha reclamado hasta en 105 ocasiones en el Parlamento regional la puesta en marcha de un plan de choque que permita reducir las listas de espera y "en las 105 ocasiones, Emiliano García-Page y el PSOE han votado en contra".

El presidente del PP regional ha criticado que, mientras el Gobierno autonómico asegura que la sanidad vive su mejor momento, "la realidad es muy distinta", ya que desde la llegada de Page a la Junta "hay un 21 por ciento más de personas esperando una intervención quirúrgica".

Además, Núñez ha señalado que "cerca de 100.000 castellanomanchegos necesitan atención sanitaria urgente y no la están recibiendo", lo que evidencia "el fracaso en la gestión sanitaria del Gobierno regional".

"Jamás se había esperado tanto como ahora para recibir atención sanitaria en Castilla-La Mancha", ha dicho, al tiempo que ha denunciado que el Ejecutivo de Page "mira para otro lado, niega la realidad y rechaza sistemáticamente las propuestas del Partido Popular".

Por todo ello, ha defendido la necesidad de "un cambio de Gobierno urgente en Castilla-La Mancha", porque "mientras continúe un Ejecutivo que niega la realidad o falta a la verdad, la sanidad no mejorará y los ciudadanos seguirán pagando las consecuencias".