Núñez denuncia que el hospital de Almansa continúa perdiendo servicios sanitarios

El líder del PP desde las inmediaciones del Hospital General de la localidad albaceteña. - PP

ALBACETE 6 Ago. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha denunciado la situación del Hospital General de Almansa, donde hace dos años se cerró la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) y "continúa perdiendo servicios sanitarios".

"Lejos de fortalecer la sanidad pública, el Gobierno de Page está debilitando hospitales y reduciendo recursos, perjudicando especialmente a los vecinos de comarcas como la de Almansa", ha afirmado el líder del PP desde las inmediaciones del Hospital General de la localidad albaceteña, donde ha lamentado que "miles de castellanomanchegos tengan que soportar los mayores tiempos de espera de España" para acceder a una intervención quirúrgica, una prueba diagnóstica o una consulta con un especialista, lo que demuestra "el fracaso del modelo sanitario socialista".

"Castilla-La Mancha continúa siendo la comunidad autónoma con las peores listas de espera sanitarias del país, una situación que ha calificado de auténtica vergüenza" después de once años de gestión del Gobierno de Emiliano García-Page", ha abundado, según informa el partido.

Tras recordar que durante los últimos años ha trasladado en numerosas ocasiones al Gobierno de Castilla-La Mancha un plan de choque para reducir las listas de espera, una propuesta que, según ha señalado, "Page ha rechazado una y otra vez", ha criticado que, en lugar de reforzar la actividad asistencial para atender a más pacientes y reducir las demoras, el Ejecutivo autonómico "está cerrando y desmantelando servicios hospitalarios".

Por ello, Núñez ha asegurado que "la gestión sanitaria del Gobierno socialista está suspendida" y ha defendido la necesidad de impulsar un cambio de rumbo que permita recuperar una sanidad pública de calidad, reforzar los hospitales de Castilla-La Mancha y garantizar una atención sanitaria digna para todos los ciudadanos.

"Castilla-La Mancha no puede resignarse a ser la comunidad autónoma donde más se espera para recibir atención sanitaria. Es el momento de dejar atrás este modelo agotado y trabajar de la mano de los profesionales sanitarios para recuperar la excelencia de nuestro sistema público de salud", ha concluido el presidente del Partido Popular de Castilla-La Mancha.