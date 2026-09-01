Núñez denuncia que Page y el PSOE de C-LM están "boicoteando" las concentraciones en apoyo a Ceuta

El presidente del PP de C-LM, Paco Núñez, en Villacañas. - PP

TOLEDO, 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha denunciado este martes que el presidente regional, Emiliano García-Page, y el PSOE de Castilla-La Mancha están "boicoteando" las concentraciones convocadas en apoyo a Ceuta y ha lamentado que García-Page "prefiera proteger y defender a Sánchez cuando llega la hora de la verdad en lugar de estar al lado de España y de Castilla-La Mancha".

Durante su visita a la Cooperativa San Antonio Abad de Villacañas, Núñez ha asegurado que España vive un momento "de máxima complejidad" ante la situación de Ceuta y ha afirmado que el país "ha sido invadido" a través de la frontera por Ceuta y que la "inacción" del Gobierno está provocando graves problemas de convivencia en dicha ciudad, según ha informado el PP en nota de prensa.

El presidente del PP autonómico ha señalado que esta situación ha generado una serie de incertidumbres "muy graves" porque, a su juicio, se ha puesto en cuestión nuestra protección de las fronteras y "se está cuestionando la integridad de nuestro territorio". Por ello, ha destacado que mañana va a haber "una respuesta masiva" de los españoles que quieren "estar con Ceuta y estar con España" y ha anunciado que el Partido Popular de Castilla-La Mancha participará en las concentraciones convocadas.

Núñez ha criticado que el Gobierno de Castilla-La Mancha y García-Page estén "boicoteando" las concentraciones y ha cuestionado directamente al PSOE regional y a García-Page sobre qué problema tienen con que los castellanomanchegos quieran defender a su país y quieran estar al lado del pueblo ceutí.

Además, ha preguntado "por qué boicotear las concentraciones" y "por qué dar órdenes por escrito mediante una carta a los cargos públicos de que no asistan", así como "por qué evitar que el jueves haya un debate en sede parlamentaria a favor de Ceuta y que podamos todos defender a una a España y a Ceuta en el Parlamento de Castilla-La Mancha".

Asimismo, el líder del PP en la región se ha cuestionado por qué el PSOE de García-Page utiliza a sus representantes en la FEMP regional para pedir que no se convoquen las concentraciones o por qué dan órdenes a los alcaldes socialistas de que no apoyen las concentraciones.

Según ha afirmado, "Page ha decidido proteger y defender a Sánchez echándole una mano para evitar que la gente pueda salir a la calle a concentrarse, boicoteando las concentraciones en lugar de estar al lado de su pueblo, al lado de los castellanomanchegos, defendiendo a Ceuta y defendiendo a España".

Y es que, como ha añadido, Castilla-La Mancha "no se merece" este Partido Socialista, ni este presidente "que habla mucho pero que cuando llega la hora de la verdad sus acciones le dejan en el lugar en el que está, que es cuidando y protegiendo a Pedro Sánchez".

Por último, Paco Núñez ha destacado que mañana el PSOE de Castilla-La Mancha, García-Page y sus alcaldes socialistas "no van a apoyar al pueblo de Ceuta y no van a apoyar a España", mientras que "sí lo va a hacer el Partido Popular" con sus portavoces, alcaldes y resto de cargos.

BUENA VENDIMIA, BUENA CAMPAÑA ECONÓMICA

En otro orden de cosas, el presidente del PP de Castilla-La Mancha ha destacado la importancia de la campaña de vendimia para Castilla-La Mancha, aprovechando la visita a la Cooperativa San Antonio Abad de Villacañas, señalando que se está entrando en la fase "más importante" de la vendimia en estas semanas de septiembre donde se va a "multiplicar" el trabajo por toda Castilla-La Mancha.

Núñez ha señalado que la vendimia es uno de los momentos más relevantes de la actividad económica de la región, ya que "una buena vendimia y una buena cosecha genera la posibilidad de tener una buena producción de vino y poder tener capacidad de comercializar ese vino, que es una parte fundamental del motor económico de Castilla-La Mancha".

Asimismo, ha incidido en que la actividad vinculada a la vendimia no afecta únicamente al agricultor, la cooperativa o el bodeguero, sino que la producción y la comercialización del vino afecta a toda la economía de gran parte de la región, especialmente de gran parte de La Mancha.

En este sentido, ha destacado que la actividad económica vinculada con el ocio, vinculada con servicios, vinculada con todo tipo de mejoras que pueda haber en la vida de los vecinos de La Mancha está muy vinculada a la generación de riqueza que conlleva cada año la campaña del campo y especialmente el vino.

Por todo ello, Núñez ha advertido de que el campo atraviesa "un momento complicado", marcado por una gran "incertidumbre" en torno a la PAC, por lo que ha considerado fundamental que se clarifique cuál va a ser su futuro y cómo se va a garantizar la estabilidad económica al conjunto de agricultores y ganaderos de Castilla-La Mancha.

En este sentido, ha explicado que el PP regional está trabajando junto al Partido Popular Europeo y que él mismo, junto al portavoz de Agricultura del PP en la Comunidad Autónoma, Santiago Lucas-Torres, se han reunido con el portavoz del presupuesto del Parlamento Europeo en Estrasburgo para hacer hincapié en la necesidad de que el presupuesto de la PAC se mantenga.

"PREOCUPACIÓN" POR EL AGUA

También ha mostrado su "preocupación" por la Directiva Marco del Agua y ha advertido de que el hecho de que no se ampliase hasta diciembre del año 2031 podría conllevar el cierre del 70 por ciento de los pozos de 7.000, algo que ha calificado como "un drama para La Mancha".

Por ello, ha recordado el encuentro que mantuvo con la Comisaría de Aguas en Estrasburgo para trasladar que la ampliación de la Directiva Marco y, por ende, no cerrar los pozos de La Mancha es "absolutamente fundamental". A la vez, ha reclamado "más agua en nuestro campo" y ha defendido que "es fundamental que se cumpla el Pacto Regional por el Agua" y que "se instaure un mayor porcentaje de campo en regadío".

Igualmente, ha defendido una mejora de los precios y, al menos desde las posibilidades de la Administración, una bajada fiscal para poder equilibrar mucho más los ingresos y gastos y ofrecer rentabilidad al campo. En este sentido, ha insistido en que la bajada de impuestos en el campo para compensar la subida de los precios es "fundamental".

El presidente de los 'populares' en la región ha recordado que ha subido el carburante, los fertilizantes, los plásticos y los costes de producción se han disparado en el campo, mientras que los precios no suben al mismo ritmo que los costes de producción, por ello ha señalado que la rentabilidad es "escasa".

Núñez ha aseverado que "sin rentabilidad es difícil que haya incorporación de jóvenes y relevo generacional" y ha defendido que la administración tiene que trabajar en la bajada de impuestos al campo para poder compensar esa subida de precios, de costes de producción y garantizar la rentabilidad en el mundo agrícola.

Por último, ha hecho referencia a los problemas que genera la presencia de conejos y a las dificultades que atraviesa el campo, asegurando que, siendo la economía principal de Castilla-La Mancha, debería existir una "especial sensibilidad" que, a su juicio, el actual Gobierno regional "no está teniendo".

Núñez ha finalizado asegurando que quiere "rebelarse" contra esa "insensibilidad" del Gobierno socialista "que no está sabiendo entender que el campo necesita ayudas reales, apoyos con medidas concretas y no solo discursos".