Núñez destaca que Toledo luce "de manera increíble" en su Corpus y vive "con fervor" su día grande

El presidente del PP de C-LM, Paco Núñez, en el Corpus Christi de Toledo. - PP

TOLEDO, 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente regional del PP, Paco Núñez, ha felicitado a los toledanos por la celebración del Corpus Christi y ha destacado "el olor propio del Corpus, las calles engalanadas y una ciudad que vive con fervor, con devoción, su día grande".

Núñez, en declaraciones a los medios antes de la celebración de la misa y posterior procesión del Corpus Christi toledano, ha asegurado que la ciudad "luce de manera absolutamente increíble" para conmemorar que es "la cuna de una gran tradición" como es la del Corpus.

Asimismo, ha querido felicitar al alcalde toledano, el también 'popular' Carlos Velázquez, por "lo bien que se han desarrollado todos estos eventos programados" en un Corpus que "cada año sigue mejorando y creciendo".

El presidente de los 'populares' en la región ha incidido en que en su partido defienden que "hay que mantener y respetar nuestra tradición" ya que "las raíces que nos asientan en lo que somos son la mejor herramienta para construir nuestro futuro".

"Defendemos abiertamente aquello que nos hace únicos, que nos hace diferentes y que nos asienta en el territorio. Algunos, como yo, hemos participado siempre y lo hacemos cada año, independientemente de la cercanía o de la lejanía de las elecciones, en todas las tradiciones", ha enfatizado.