Núñez entiende que la huelga general es contra Sánchez y no contra una oposición "sin poder de decisión"

El presidente del PP en Castilla-La Mancha, Paco Núñez - PP

TOLEDO 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP en Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha asegurado que él entiende que la huelga general del 11 de noviembre es contra las medidas del Gobierno de Pedro Sánchez y no contra una oposición que "no tiene capacidad de tomar decisiones".

"Pero la huelga general se la hacen al gobierno de Sánchez, entiendo. Porque la huelga general siempre se ha hecho al gobierno, ¿no?", se ha preguntado el líder de los 'populares' castellanomanchegos al ser preguntado por la convocatoria de huelga durante su visita a Illescas (Toledo) este lunes.

Núñez entiende que la huelga general es para "protestar por las malas condiciones económicas que vive nuestro país como consecuencia de las nefastas políticas de Pedro Sánchez". "¿O es una huelga pol para tratar de interferir en las elecciones?", ha dicho.

Según ha abundado, es "una opinión generalizada" que el gobierno de Sánchez "nos está llevando a la ruina" y por lo tanto, "creo que todo el que proteste en este momento lo hará contra el gobierno".

"No concibo ninguna huelga general que se haya hecho en el pasado contra la oposición, que no tiene capacidad de tomar decisiones. Por lo tanto, entiendo que la huelga general será contra las medidas de Sánchez", ha insistido Paco Núñez.

FALTA DE VIVIENDA

De otro lado, Núñez ha denunciado que "la falta de vivienda" que sufre Castilla-La Mancha, con "especial virulencia" en la comarca de La Sagra, es consecuencia de la "nefasta gestión de los gobiernos socialistas", que han sido "incapaces" de dar respuesta a uno de los principales problemas de los ciudadanos.

Durante un encuentro de trabajo con empresarios y autónomos de La Sagra, celebrado en Illescas, ha insistido en que nunca había habido tanto dinero disponible para construir vivienda y, sin embargo, los gobiernos socialistas han desaprovechado una oportunidad que habría permitido impulsar la construcción de más de medio millón de viviendas en España.