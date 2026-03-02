Núñez espera que PSOE rectifique en el pleno del jueves y garantice por ley la carrera profesional y el concierto social

El presidente regional del PP, Paco Núñez - PP

TOLEDO 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente regional del PP, Paco Núñez, ha esperado que la mayoría socialista en las Cortes de Castilla-La Mancha, encabezado por el presidente regional, Emiliano García-Page, rectifique en el pleno de este jueves y garantice por ley la carrera profesional y el concierto social del tercer sector.

"Desde el Gobierno de García-Page, con una clara insensibilidad, dicen que hay un alejamiento con respecto a las posiciones que hay que defender y que son lideradas por la sociedad civil", ha indicado este jueves en declaraciones a los medios antes de presidir el Comité de Dirección de los 'populares' castellanomanchegos.

En este punto, ha apuntado que tanto la recuperación de la carrera profesional sanitaria como el modelo de concierto social con los colectivos sociosanitarios de Castilla-La Mancha son dos de las "reivindicaciones más importantes" que están haciendo las entidades que representan a la sanidad y que representan a los servicios sociales en Castilla-La Mancha.

"No es algo nuevo que el Partido Popular de Castilla-Mancha y que yo mismo defendamos ambos asuntos, pero llevamos años de negativa permanente y de rechazo continuo por parte de Emiliano García-Page", ha resaltado, para añadir que no se trata de discutir únicamente normas administrativas sino si Castilla-La Mancha "tiene que seguir instalada en la resignación o si va a recuperar la ambición".

Así, en cuanto a la carrera profesional sanitaria, Núñez ha insistido en que Castilla-La Mancha es la única región del país que no la ha habilitado, lo que ha considerado con "un hecho que avergüenza" a la comunidad autónoma y que "lastra" la capacidad de "amortiguar" las listas de espera y de emprender la modernización de la Atención Primaria.

"Hoy, en Atención Primaria, están dando citas con 12 días para una consulta presencial y hasta con 23 días para una consulta telefónica; y vemos cómo las plantas de los hospitales y las puertas de urgencias están desbordadas, con una profesión, la sanitaria, absolutamente en riesgo de colapso", ha argumentado.

Es por ello por lo que ha esperado que el próximo jueves, en el pleno de las Cortes, el PSOE cambie de opinión y se apruebe la propuesta del PP "que respaldan los colegios profesionales, los sindicatos médicos y los sindicatos de enfermería, para que los sanitarios puedan recuperar de nuevo su carrera profesional".

TERCER SECTOR

Del mismo modo, se ha referido al "blindaje legal" a los conciertos sociales del tercer sector, que ha calificado como el "socio prioritario" de la Administración en materia de "conquista" del bienestar y que también se abordará el jueves en las Cortes.

"Hablamos de organizaciones, entidades, fundaciones sin ánimo de lucro, de aquellos que atienden a las personas con algún tipo de discapacidad, algún tipo de enfermedad o con familias en riesgo de vulnerabilidad; hablamos de una política social que blinda a nuestra sociedad del bienestar y hablamos de que son ellos los que llegan a donde la administración no alcanza", ha sostenido.

Así, ha apuntado que estas entidades dependen "en muchos casos" de las convocatorias anuales de subvenciones, "convocatorias que salen tarde y que en muchos casos no tienen resoluciones definitivas hasta después del verano", lo que "genera inseguridad jurídica" e "inestabilidad" económica.

"Esto no es respeto institucional, esto es no entender la dimensión social que acometen los colectivos sociosanitarios en Castilla-La Mancha. Y mientras que esto pasa, la región sigue en un 34% de pobreza, en un 9,8% de pobreza severa o en con un 51% de familias que no pueden llegar a final de mes", ha lamentado.

Es por todo ello por lo que desde el PP han solicitado que el próximo jueves, en las Cortes, esté blindado por ley el concierto social y que "todos los colectivos sociosanitarios y todo el tercer sector acuda a ese modelo de concierto social obligado por la legislación para garantizar su estabilidad jurídica y su seguridad económica".