Núñez exige a García-Page "eficacia" en la gestión de los fondos europeos: "Solo ha sido capaz de ejecutar el 44%"

El presidente del PP en Castilla-La Mancha, Paco Núñez - EUSEBIO GARCÍA DEL CASTILLO

TOLEDO 9 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha exigido "responsabilidad y eficacia en la gestión de los fondos europeos", al tiempo que ha denunciado que el Gobierno de Emiliano García-Page tan solo ha sido capaz de ejecutar el 44 por ciento de los mismos, frente a otros territorios, como Castilla y León, que "ha gestionado más del 80 por ciento de los fondos".

Así lo ha indicado con motivo del Día de Europa, señalando que "Castilla-La Mancha no fue una de las comunidades autónomas a las que más fondos europeos se destinaron, algo más de 1.200 euros por habitante frente a los más de 1.900 euros por habitante que llegaron a comunidades autónomas como, por ejemplo, Asturias".

Núñez ha criticado que, "si ya es grave que hayan tenido en cuenta mucho menos a un castellanomanchego que a cualquier otro vecino de España a la hora de asignarle fondos europeos, todavía es más grave que el Gobierno socialista de Castilla-La Mancha no sea eficaz en la gestión de los mismos".

Igualmente, ha citado "episodios especialmente dolorosos, como la devolución de 35 millones de euros del Plan de Desarrollo Rural, de dinero que tendría que haber llegado a nuestros pueblos desde Europa y que el Gobierno de Page ha devuelto por su incapacidad de gestión".

Núñez ha asegurado que Castilla-La Mancha ya partía de una situación "claramente" desfavorable en el reparto de los fondos europeos, ya que, según ha dicho, la región ha recibido apenas 1.286 euros por habitante (una de las tres más desfavorecidas), muy por debajo de otras comunidades autónomas como País Vasco (1.636), Cataluña (1.377 euros por habitante), o Asturias (1.900 euros), por ejemplo.

Según los datos oficiales recopilados por EsadeEcPol para adjudicaciones a marzo de 2026 y Zabala/ELISA para importes recibidos acumulados por comunidades autónomas a 2025, y citados por el dirigente del PP, Castilla-La Mancha mantiene sin ejecutar cerca del 44 por ciento de los fondos asignados siendo una de las seis comunidades que peor han gestionado los fondos.

Núñez ha lamentado que Castilla-La Mancha "haya perdido una oportunidad histórica para transformar la región", asegurando que "el dinero europeo no puede quedarse atrapado en los despachos ni perderse entre trámites interminables mientras autónomos, agricultores, empresas y ayuntamientos siguen esperando soluciones".

LA UE, COMO ESPACIO DE LIBERTAD

El presidente regional del PP ha reivindicado el papel fundamental de la Unión Europea como espacio de libertad, prosperidad y cooperación entre naciones. En este sentido, ha defendido que Europa ha sido clave para garantizar la estabilidad económica, la competitividad y el progreso de los territorios, especialmente en momentos de dificultad.

"La Unión Europea afronta retos decisivos en materia de competitividad, innovación, seguridad y modernización económica, y para ello es imprescindible que los recursos europeos se gestionen con rigor y responsabilidad".

El presidente regional del PP ha subrayado que "Europa tiene muchos retos ante sí, pero es un territorio de convivencia, es un territorio fundamental para apoyar a nuestros pueblos, para apoyar a nuestros pequeños empresarios, para apoyar a nuestros agricultores, a nuestros ganaderos, para apoyar a nuestros jóvenes".

Por último, Núñez ha incidido en que "el problema no es Europa, el problema es la nefasta gestión que hace Emiliano García-Page de todo lo que viene de Europa" y ha afirmado que "Castilla-La Mancha merece mucho más".