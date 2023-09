Núñez insiste en pedir a la Junta ayudas urgentes por la DANA y señala que C-LM "no puede dejar solos a los alcaldes"

TOLEDO, 13 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha afirmado este miércoles que insistirá "las veces que sea necesario" hasta que la Junta, gobernada por el PSOE, ponga sobre la mesa dinero en forma de ayudas urgentes y extraordinarias para los ayuntamientos y las familias afectados gravemente por la DANA.

De esta forma se ha expresado Núñez ante los medios durante su visita a la localidad de Cobeja, uno de los municipios más afectados por el paso de la DANA por la región. Previamente ha visitado la localidad de Magán, otra de las localidades que todavía no han sido capaces de recuperar la normalidad tras las lluvias torrenciales de hace diez días. Allí, el presidente del PP autonómico ha puesto en valor la figura de los alcaldes y concejales que "con todo su esfuerzo, dedicación y trabajo" están ayudando a las personas que han perdido todo tras la riada, según han informado los 'populares' en nota de prensa.

Núñez ha recordado que la DANA se ha llevado por delante muchas cosas, lo primero de todo cuatro vidas en la región, algo que ha lamentado profundamente, pero, además, viviendas, negocios o vehículos, en definitiva, para mucha gente su modelo de vida, lo han perdido todo.

Sobre el terreno, en Cobeja, Paco Núñez ha hecho referencia también a las dificultades que tienen los servicios públicos para prestar atención a las personas, como es el caso de los colegios o los centros de salud, y los graves desperfectos que se han producido en las infraestructuras públicas como las avenidas, parques o instalaciones deportivas de estos municipios.

Por todo esto, Núñez ha afirmado que sigue "sin entender" como el Gobierno regional del PSOE sigue "mirando para otro lado". "No vale con estar el día que diluvia unos minutos en la sede del 112, porque una vez que deja de llover y pasa el momento más duro queda todo el trabajo por delante", ha insistido. Trabajo de todas las familias y ayuntamientos para recuperar la normalidad de negocios, viviendas y limpieza y reconstrucción de los pueblos.

Además, ha insistido en que el Gobierno regional "no puede dejar solos a los alcaldes" en la tarea de ayudar a las familias, no pueden permitir que sean ellos solos los que gastan cientos de miles de euros en reconstruir sus localidades, no pueden dejar solos a los negocios que se han quedado destruidos, porque "son nuestra gente, nuestros vecinos y tienen el deber de ayudarles". Por eso, ha recordado que el PP ya ha apoyado la petición de declaración de zona catastrófica, pero incidiendo en que se trata de un trámite "lento e insuficiente".

Sobre ese asunto, Núñez ha indicado que las familias afectadas por la erupción del volcán en La Palma todavía no han cobrado un solo euro, por lo que gente como el alcalde de Cobeja "no puede esperar uno o dos años a que llegue una ayuda económica". En ese punto, ha insistido en la necesidad de que la Junta ponga sobre la mesa de forma urgente e inmediata dinero que permita a los ayuntamientos agilizar la vuelta a la normalidad y la reconstrucción.

En ese punto, ha recordado que el pasado jueves, en el pleno de las Cortes Regionales, el PSOE y el Gobierno denegaron estas ayudas y Núñez ha adelantado que seguirá recorriendo las zonas más afectadas, reuniéndose con alcaldes y familias que lo han perdido todo y ha recordado que las ayudas que pide no son solo para alcaldes del PP sino de todos los colores políticos, por lo que seguirá insistiendo ya que, diez días después, hay mucha gente que sigue necesitando ayuda urgente.