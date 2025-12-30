Núñez lamenta el "año perdido" en C-LM, alerta de más pobreza y culpa a Page por su "falta de proyecto y liderazgo"

El presidente del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Paco Núñez. - PP

TOLEDO 30 Dic. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha afirmado que 2025 "ha sido un año completamente perdido para Castilla-La Mancha, un año en el que los problemas no solo no se han resuelto, sino que se han agravado por la falta de liderazgo, de proyecto y de ambición del Gobierno de Emiliano García-Page" y "no por falta de recursos".

Así lo ha indicado Núñez tras presidir la reunión del Comité de Dirección del PP de Castilla-La Mancha, donde ha destacado que "Castilla-La Mancha tiene hoy un Gobierno agotado, sin rumbo y sin ideas, que se limita a gestionar titulares mientras la realidad de miles de familias empeora".

En este sentido, ha denunciado que la región "sigue a la cola en crecimiento económico, renta per cápita y oportunidades", con una economía que crece por debajo de la media nacional y europea y con una pérdida continuada de poder adquisitivo.

"Estamos 6.000 euros por debajo de la renta media nacional y más de 13.000 de la europea y hemos perdido un 13 por ciento de poder adquisitivo desde que García-Page gobierna y seguimos alejándonos", ha señalado.

POBREZA, DEPENDENCIA Y SERVICIOS PÚBLICOS COLAPSADOS

El presidente del PP regional ha calificado de "fracaso moral" que Castilla-La Mancha siga siendo la comunidad autónoma con mayor tasa de pobreza y exclusión social, con más de 700.000 personas en riesgo y 4 de cada 10 menores creciendo en hogares con dificultades económicas.

Igualmente, ha denunciado la situación de la dependencia, "con miles de personas esperando durante meses o años una prestación que tienen reconocida, y demasiadas que fallecen sin recibirla". "Eso no es un fallo técnico; es un fracaso político y moral", ha incidido.

Núñez ha alertado de listas de espera "inaceptables", profesionales exhaustos y hospitales saturados. "No es sanidad de calidad cuando un paciente espera más de 170 días para una operación ni cuando los profesionales trabajan al límite sin reconocimiento ni recursos", ha destacado.