Núñez llevará a las Cortes de C-LM su propuesta fiscal para que la Junta cambie sus "nefastas" políticas económicas

TOLEDO 22 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha señalado este jueves que llevará la propuesta fiscal de su partido para la Comunidad Autónoma a las Cortes castellanomanchegas con el fin de que el Gobierno regional cambie las políticas que están dando "nefastos resultados" en la economía de la región.

Así lo ha indicado Núñez en declaraciones a los medios con motivo de la reunión del equipo de economía y fiscalidad de los 'populares' castellanomanchegos donde ha esperado que el Gobierno socialista "tenga sensibilidad con las necesidades que hoy tienen el conjunto de los ciudadanos".

No obstante, ha indicado que si el PP no tiene el respaldo de los diputados socialistas a su propuesta, los 'populares' no van a cesar en su empeño y seguirán trabajando. "Todo aquello que vamos a registrar y vamos a defender en sede parlamentaria es nuestro programa de Gobierno y lo desarrollaré al frente de la Junta dentro de dos años", ha manifestado.

DEFLACTAR EL TRAMO AUTONÓMICO DE LA RENTA

A continuación, el líder de los 'populares' castellanomanchegos ha vuelto a recordar su propuesta fiscal para Castilla-La Mancha que pasa por deflactar el tramo autonómico de la renta en Castilla-La Mancha es urgente. "Lo han hecho todas las comunidades autónomas gobernadas por el PP y lo ha hecho ya incluso Cataluña para las rentas inferiores a 30.000 euros con un presidente socialista".

"Por eso hacer la renta en Castilla-La Mancha sale más caro que hacer la renta en Madrid, que hacer la renta en Murcia, que hacer la renta en Extremadura o que hacer la renta en Andalucía", ha indicado, para agregar que esta es la razón por la que "no da igual quién gobierne".

Esta propuesta pasa también por eliminar el impuesto de Sucesiones y Donaciones porque "ya solo Castilla-La Mancha" sigue cobrando "el impuesto a la muerte", añadiendo que "una familia cuando quiere donar o cuando sucede la desgracia de la pérdida de un familiar y se hereda un bien, tiene que pagar cantidades ingentes por esa donación o por esa herencia".

"Algo que ya no sucede en el resto de las comunidades autónomas porque son las políticas socialistas de Castilla-La Mancha las que mantienen el impuesto de sucesiones y donaciones", ha lamentado Núñez.

ACTOS JURÍDICOS DOCUMENTADOS

También pedirá en las Cortes la bajada del impuesto de Actos Jurídicos Documentados a la mitad y la bajada del impuesto de Transmisiones Patrimoniales del nueve a seis por ciento con carácter general y al cuatro por ciento para la adquisición de la primera vivienda.

En este sentido, Núñez ha afirmado que un joven de unos 30 años que compra un piso, por ejemplo, en la ciudad de Toledo frente al que lo compra en Parla, "tiene una diferencias entre 15.00 y 18.000 euros en el impuesto". "El mismo joven si compra un piso en Illescas o lo compra en Parla se ahorra entre 12.000 y 18.000 euros", ha añadido.

También solicitará el PP la ampliación del grado de consanguinidad para la sucesión de las empresas familiares con el fin de que puedan decidir quién quieren suceder y qué familiar es el que quiere heredar, según la voluntad de los responsables de la misma "para mantener los empleos, la actividad económica o la aportación a la comunidad autónoma vía impuestos pero sin que eso perjudique la sucesión".

Por último, ha indicado que el PP pretende relanzar la actividad industrial y la actividad logística en la región, por lo que pedirá en las Cortes, dentro de su propuesta fiscal, la bajada del 25 por ciento de los impuestos de la compra-venta de suelo industrial y suelo logístico para la inmediata implantación de una actividad industrial o una actividad logística.

ELIMINACIÓN DE TASAS

Todo ello lo completará el PP con la eliminación de algunas tasas que suponen "un gasto muy excesivo", especialmente las pequeñas, empresas como las tasas que afectan a los libros contables, las que afectan a las actas de las asambleas cooperativas o a los depósitos de cuenta.

Por todo ello, ha pedido al PSOE que sea "sensible" con las necesidades de Castilla-La Mancha y con una propuesta de cambio en lo fiscal, que ha destacado que ya se está desarrollando en la comunidad de Madrid, en la de Valenciana, en la de Andalucía, en la de Extremadura o en la de Castilla y León.

"Las políticas socialistas desde el punto de vista fiscal son de alta recaudación y de tener mucho dinero en manos del Gobierno, pero el dinero donde mejor está es en manos de los ciudadanos, en manos de los que generan actividad económica y en manos de los que generan empleo", ha concluido.