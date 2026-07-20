Núñez muestra su preocupación por el incendio de La Mierla y espera que se puede controlar cuanto antes

Incendio de La Mierla - INFOCAM

GUADALAJARA 20 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha mostrado este lunes su preocupación por la evolución del incendio declarado en el término muncipal de La Mierla (Guadalajara), al tiempo que ha esperado que se pueda controlar cuanto antes.

Así lo ha indicado Núñez en declaraciones a los medios a la entrada del Hospital Mancha Centro de Alcázar de San Juan, donde ha lamentado este "terrible incendio que está devastando la Sierra Norte de Guadalajara".

En este sentido, tras contactar con los alcaldes del PP y los diputados regionales del partido en la zona, Núñez ha señalado que las 26.000 hectáreas que ya se han quemado suponen "un grave problema" para el medio ambiente de la Sierra Norte de Guadalajara.

Para Núñez supone "un gravísimo problema para la ganadería con ganaderos que no pueden entrar a dar de beber a sus animales y están viendo cómo el fuego está rodeando a sus animales", ha indicado, para añadir que también es "un gravísimo problema para la actividad cinegética de la zona".

"Y van ya más de 26.000 hectáreas, posiblemente en extensión el incendio que más está quemando de nuestra historia reciente y que vuelve de nuevo a golpear Guadalajara, en este caso el corazón de la Sierra Norte", ha manifestado.

Por ello, ha querido mostrar su preocupación y la de los vecinos de la Sierra Norte de Guadalajara, además de agradecer la "inmensa labor" que están haciendo todos los servicios de extinción y todos los que están participando en la labor de extinción del incendio.

"Está siendo un incendio terrible, terrorífico, que continúa descontrolado, que continúa creciendo a gran velocidad y por lo tanto también vaya desde aquí mi mensaje en nombre de todo el PP de Castilla-La Mancha a aquellos que están participando de la labor de extinción y que están trabajando duramente contra el fuego", ha concluido.

NACHO REDONDO EN GUADALAJARA

De su lado, el diputado regional del Partido Popular por Guadalajara, Nacho Redondo, ha trasladado hoy el reconocimiento, agradecimiento y apoyo del PP a los alcaldes y concejales de los municipios afectados por el grave incendio forestal originado en La Mierla, que está asolando la Sierra Norte de la provincia.

Redondo ha querido destacar "el papel fundamental que están desempeñando los alcaldes y equipos municipales, que son quienes mejor conocen a sus vecinos y quienes están en primera línea atendiendo cada necesidad".

"Están siendo días de enorme dureza para nuestros pueblos, y los alcaldes están demostrando una entrega absoluta: acompañando a los vecinos, coordinando recursos, buscando alojamientos, proporcionando atención básica y ejerciendo una responsabilidad enorme en circunstancias extremadamente complejas", ha señalado.

El dirigente 'popular' también ha subrayado "el esfuerzo ingente" que están realizando todos los equipos que participan en la extinción y control del incendio. "Centenares de profesionales y numerosos medios terrestres y aéreos permanecen desplegados sobre el terreno.

Bomberos forestales del Plan Infocam, efectivos de la Unidad Militar de Emergencias, agentes medioambientales, Guardia Civil, Protección Civil, servicios sanitarios, Cruz Roja, así como pilotos y tripulaciones de medios aéreos, "están trabajando sin descanso, en condiciones muy difíciles y con un riesgo evidente, para proteger vidas y frenar el avance de las llamas".

Desde el Partido Popular de Guadalajara han querido expresar un agradecimiento sincero a todos ellos "por su compromiso, profesionalidad y capacidad de respuesta ante una situación de emergencia de enorme magnitud, comparable a los episodios más graves vividos en la provincia en las últimas décadas".

Asimismo, Redondo ha reiterado que "ahora es el momento de estar unidos, de apoyar sin fisuras a quienes están sobre el terreno y de centrarnos exclusivamente en proteger a las personas, a los pueblos y a quienes están luchando contra el fuego".

Igualmente ha insistido en que el Partido Popular está a disposición de los ayuntamientos y de todos los vecinos afectados "para colaborar en todo lo necesario, tanto durante la emergencia como en la recuperación posterior".

En este sentido, ha subrayado que "habrá tiempo para analizar lo ocurrido y evaluar qué se puede mejorar, pero ahora la prioridad absoluta es apoyar a nuestros alcaldes, a los servicios de emergencia y a todos los profesionales que están trabajando sin descanso".

Finalmente, el Partido Popular ha reiterado su cercanía con todos los vecinos afectados por el incendio, especialmente con quienes han tenido que abandonar sus hogares, trasladándoles un mensaje de apoyo, solidaridad y compromiso de acompañamiento durante todo el proceso de recuperación.