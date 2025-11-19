Núñez, optimista en cuanto a su perspectiva electoral: "Hundimiento de PSOE, subida importante de Vox y moderada del PP"

TOLEDO 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha ofrecido un vaticinio electoral optimista de cara a sus aspiraciones de gobernar en la región, asegurando que la demoscopia actual revela "un hundimiento generalizado del PSOE, una subida importante de Vox y una subida moderada del PP", premisa con la que cuenta para poder desbancar a Emiliano García-Page del Palacio de Fuensalida.

En una entrevista con Europa Press, Núñez, ha señalado que esos datos hoy por hoy lo dicen "todas las encuestas, las del PSOE y las del PP", con una bajada socialista que achaca al "hundimiento de Sánchez en toda España" mientras "Page, pudiendo echarle, no lo hace".

Tras repetir su argumento de que García-Page tiene "más poder que Puigdemont para poder echar a Pedro Sánchez" ordenando retirar el apoyo de diputados socialistas en el Congreso al presidente del Gobierno, le ha pedido expresamente "un paso al frente, que sea valiente".

PREPARADOS PARA ENTRAR EN CAMPAÑA

Ante un hipotético adelanto electoral en España, ha confirmado que las filas de su partido están preparadas para activar el modo campaña, confiando en contribuir a la victoria del PP a nivel nacional para arrebatar el Gobierno a Pedro Sánchez.

"Sánchez es tóxico y perjudicial para la democracia mientras Page basa toda su estrategia política en culparle sin hacer nada", ha indicado, asegurando que en el momento en el que Pedro Sánchez deje de ser presidente del Gobierno, las críticas de Page como estrategia se verá truncada y "tendría que asumir como único foco su propia gestión".