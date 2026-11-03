Núñez pide a los castellanomanchegos que reflexionen sobre la gestión pública que "merecemos" tras el accidente de Urda

El presidente del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Paco Núñez. - PP

TOLEDO 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha señalado que España "necesita verdad y justicia", por lo que ha pedido a los castellanomanchegos que "reflexionen sobre la gestión pública que merecemos".

"Gobernar España y Castilla-La Mancha es una responsabilidad demasiado importante para reducirla a una sucesión de anuncios. Los ciudadanos necesitan gobiernos que solucionen problemas, que cumplan sus compromisos y que respondan con hechos", ha afirmado en una rueda de prensa en Toledo.

Así, ha hecho un llamamiento a los ciudadanos para que se sumen al cambio político que necesita España y que lidera Alberto Núñez Feijóo, apelando a quienes en anteriores convocatorias electorales confiaron en el PSOE y hoy pueden plantearse una alternativa.

Núñez ha defendido que España necesita recuperar la confianza en sus instituciones y en la política, y ha asegurado que esa confianza solo puede reconstruirse desde la verdad, la seguridad, la responsabilidad y una gestión eficaz de los recursos públicos, según ha informado el PP en nota de prensa.

En este sentido, ha incidido en que el cambio político no debe ser una cuestión de siglas, sino una oportunidad para abrir una nueva etapa en la que las preocupaciones reales de los ciudadanos vuelvan a ocupar el centro de las decisiones de los gobiernos.

"Quiero dirigirme también a todos aquellos ciudadanos que en su día votaron al PSOE confiando en su proyecto. Les pido que reflexionen sobre el país que tenemos y sobre el país que queremos construir porque España necesita verdad, necesita seguridad, necesita instituciones que funcionen y necesita políticos que respondan con hechos", ha señalado.

El presidente regional del PP ha insistido en que los ciudadanos tienen derecho a evaluar la gestión de sus gobernantes y a exigir soluciones a quienes aspiran a asumir responsabilidades de gobierno.

Por ello, ha asegurado que el Partido Popular trabajará durante las próximas semanas para trasladar sus propuestas, escuchar a la sociedad y explicar el proyecto de cambio que defiende Alberto Núñez Feijóo para España.

CASTILLA-LA MANCHA NECESITA INFRAESTRUCTURAS

"Las infraestructuras que tenemos están hechas un desastre o, directamente, no se han ejecutado. No queremos anuncios que se repiten durante años. Queremos proyectos, presupuestos, ejecución y resultados", ha señalado.

Núñez ha asegurado que el PP-CLM seguirá reclamando mejoras en las comunicaciones ferroviarias, las carreteras y el conjunto de las infraestructuras que necesita la región, exigiendo responsabilidades a todas las administraciones competentes.

Asimismo, ha defendido que Castilla-La Mancha necesita una política basada en la planificación, la eficacia y el cumplimiento de los compromisos, frente a una forma de gobernar centrada en los anuncios y la comunicación.

UN CAMBIO TAMBIÉN NECESARIO EN CASTILLA-LA MANCHA

Núñez ha trasladado este mensaje también a la realidad de Castilla-La Mancha, donde ha defendido que la región necesita una política centrada en los resultados y no en la sucesión de anuncios.

El presidente regional del PP ha señalado que los castellanomanchegos necesitan respuestas en materias como las infraestructuras, los servicios públicos, la vivienda, el apoyo a las familias y las oportunidades de empleo y desarrollo económico.

"Castilla-La Mancha no puede conformarse con promesas que se repiten año tras año. Necesitamos proyectos que se ejecuten, inversiones que lleguen y compromisos que se cumplan", ha indicado.

"Vamos a escuchar a los ciudadanos, a los profesionales y a los sectores productivos, y vamos a explicar nuestras propuestas para mejorar los servicios públicos, reforzar las infraestructuras, facilitar el acceso a la vivienda, apoyar a las familias y generar oportunidades económicas", ha indicado Núñez.

Núñez ha concluido destacado que el PP-CLM afronta las próximas semanas con el compromiso de trabajar para que los ciudadanos puedan valorar las distintas propuestas y decidir libremente el futuro político del país.