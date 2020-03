Núñez pide a Page más medios, planes para residencias y campo y 5 millones para pymes

Quiere que C-LM solicite al Gobierno luto oficial y demanda apoyo psicológico para sanitarios y crear una red de empresas que fabrique material

TOLEDO, 28 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente regional del Partido Popular en Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha demandado este sábado al presidente autonómico, Emiliano García-Page, más medios para atender a la población de la región ante el coronavirus, planes específicos para atajar el virus en las residencias de mayores y el campo, la puesta a disposición de 5 millones de euros para pymes y autónomos, y la creación de una red de empresas en la Comunidad Autónoma que se dediquen a fabricar el material necesario.

En rueda de prensa telemática, tras la reunión que ha mantenido con García-Page y el resto de formaciones con representación parlamentaria en la región, Núñez ha instado al presidente castellanomanchego a que "bucee en los mercados internacionales" para adquirir más Equipos de Protección Individual (EPIs) para los hospitales, los centros de salud, las ambulancias y todo el personal sanitario.

En el mismo sentido, le ha propuesto crear una red de empresas con todas aquellas de la región que pueden generar, diversificando su actividad productiva, EPIs, batas, mascarillas o viseras, pues hay "cientos" de ellas que pueden "aportar su granito de arena", al igual que las que pueden utilizar sus impresoras para fabricar distinto material o las que saben fabricar respiradores, que también "faltan".

Núñez, que considera que el Gobierno autonómico es "excesivamente optimista" sobre la situación de la pandemia en la región, no ve "satisfactoria" personalmente esa respuesta, pues cree que la situación de los hospitales y las residencias de mayores es "lo suficientemente dramática como para que apartemos cualquier punto de vista optimista y centremos todos los esfuerzos de la Comunidad Autónoma para arrimar el hombro".

"El Gobierno dice que sobran camas y hay vacías de sobra, y que las urgencias no están mas llenas que con la gripe, yo no lo veo así, los sanitarios tampoco, ni la sociedad", ha espetado Paco Núñez, que ha reseñado que los hospitales están "desbordados", que están "pasándolo mal" y que los profesionales que trabajan en ellos "están cansados".

"DESGASTE" DE SANITARIOS

"Falta personal sanitario desde hace ya semanas", ha agregado el dirigente del PP, que ha pedido la contratación de más profesionales sanitarios y, ante el "desgaste" que están teniendo, el inicio de apoyo psicológico para ellos. A su juicio, es "vital" un mayor apoyo del Ejecutivo a la atención sanitaria, tanto hospitalaria como primaria, punto en el que ha asumido que "es más necesario que nunca habilitar nuevas camas y abrir el hospital de Toledo".

El presidente regional del PP ha abogado por la "generalización de test" de detección del coronavirus, como se está haciendo en otras regiones, y ha demandado al respecto la instalación de puntos para que aquellas personas que tienen síntomas compatibles con la enfermedad" puedan saber si están o no contagiados. Test "masivos" que ha solicitado para las residencias de mayores, donde ha urgido a que haya una mayor "atención, coordinación y capacidad de intervenir".

Sobre las residencias de mayores, ha lamentado que desde el Gobierno autonómico "no se está sabiendo llegar" hasta estos centros, lo cual está provocando "muchísimos fallecidos". Paco Núñez ha dicho no resignarse a que "la única respuesta es que no se llega. Hay que llegar, es fundamental llegar", ha apremiado.

El presidente regional del PP ha pedido al Ejecutivo de García-Page un plan económico que considera esencial ante "la crisis terrible que se avecina" y que habilite una partida de cinco millones de euros a disposición de pymes y autónomos de la región, implementando eso con otras medidas como la ampliación de las reducciones en el pago de la cuota del IRPF o vinculadas a la bonificación de la cuota de autónomos en distintos periodos.

APOYO A HOSTELEROS Y FAMILIAS SIN RECURSOS

Igualmente, Paco Núñez ha instado a desarrollar un plan estratégico de ayuda a la hostelería; otro de ayuda al campo, considerando oportuno que se paguen todas las ayudas pendientes a los agricultores y ganaderos, uno más de contingencia para la ganadería y la leche, y medios para que los ayuntamientos de la región puedan afrontar esta situación.

Además, ha visto importante poner en marcha un plan de apoyo a la soledad, habida cuenta de los "miles de mayores que viven solos" en la región; así como medidas para las familias sin recursos, en este caso en el ámbito educativo, consciente de que muchas de ellas no tienen conexión a Internet, porque no pueden pagarla o porque no les llega la fibra, y no pueden acceder a los contenidos educativos que se ofrecen por esta vía.

En último término, y lamentando que sus demandas para autónomos, hosteleros o el campo, no hayan obtenido respuesta por parte del Ejecutivo autonómico, que se sigue "remitiendo a las decisiones del Gobierno de España" --lo que el PP ve como "un error"--, ha solicitado a Emiliano García-Page que pida al Gobierno que todas las banderas puedan ondear a media asta en señal de luto por los miles de fallecidos, cientos en Castilla-La Mancha, por la pandemia.

"Bien merecen que se pueda decretar el luto en el país y que las banderas ondeen a media asta", ha precisado Núñez, que ha visto "dramático" que fallezca un familiar en estas circunstancias". "Qué menos que por parte del Gobierno se decrete el luto y las banderas ondeen a media asta", ha concluido.