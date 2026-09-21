Núñez (PP) apela a preservar la independencia del poder judicial, "atacada" por gobiernos socialistas

Núñez atiende a los medios antes de asistir al Solemne Acto de Apertura de Tribunales con motivo del inicio del Año Judicial en Castilla-La Mancha. - PP

ALBACETE 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha reclamado respeto a la separación de poderes y a la independencia del Poder Judicial porque hacerlo es "algo absolutamente fundamental, ya que es la esencia de la Democracia".

"Cuando te guste y cuando no te gusta puedes opinar, pero desde luego no se puede dudar en acatar la sentencia y no se puede dudar tampoco en respetar el trabajo y la independencia que debe de tener el Poder Judicial", ha afirmado antes de asistir al Solemne Acto de Apertura de Tribunales con motivo del inicio del Año Judicial en Castilla-La Mancha.

El presidente regional del PP ha asegurado que esto "en nuestro país, por desgracia, no siempre está sucediendo" y ha señalado a los gobiernos socialistas por "atacar permanentemente la independencia del Poder Judicial, que cuestionan el trabajo de los jueces", ha informado el PP en nota de prensa.

En este sentido, ha afirmado que "de manera permanente están invadiendo el espacio de la independencia del Poder Judicial tan necesario para poder ser útiles en democracia desde el punto de vista del respeto a las instituciones".

Núñez ha denunciado que "no solo lo hacen con la independencia del Poder Judicial", sino que, a su juicio, "también estamos viendo cómo se ponen trabas y cómo se entorpece el trabajo de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado".

Así, ha señalado que "a la propia Policía o a la propia Guardia Civil se le ponen tremendas dificultades cuando quieren hacer su trabajo para poder garantizar el orden y la convivencia en nuestro país", por lo que "esto no puede seguir siendo así".

Núñez ha asegurado que "tan culpables son los que lo están impulsando desde el gobierno como los que con su voto lo están respaldando", y ha insistido en que "es tan responsable de este ataque permanente a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado o de esta falta de respeto a la independencia del Poder Judicial de aquel que lo propicia desde un gobierno o de aquellos que desde las instituciones territoriales lo están respaldando con su voto".

Por ello, ha defendido que "es fundamental" que haya un cambio de gobierno para que "haya un cambio de rumbo en el país y en la comunidad autónoma".

El presidente del PP de Castilla-La Mancha ha insistido en que "es fundamental que haya un cambio de gobierno en España y en Castilla-La Mancha si queremos que haya un cambio de rumbo en la forma en la que se aborda la política del día a día, la convivencia social, el respeto a las instituciones, el respeto al Estado de Derecho".

"Nuestros compatriotas de Ceuta siguen en un sin vivir, sin la posibilidad de tener una convivencia sana, sin respeto a su derecho a poder vivir tranquilamente en su ciudad", ha señalado, al tiempo que ha afirmado que "parece que eso se ha dejado de importarle ya a los dirigentes del PSOE".

CESTA DE LA COMPRA

De otro lado, Núñez ha afirmado que "hoy la cesta de la compra o llenar el depósito de gasolina está por las nubes", por lo que "en los últimos diez años en Castilla-La Mancha la inflación ha subido un 49 por ciento" y, en los últimos diez años, en la etapa de gobierno socialista en Castilla-La Mancha, "la inflación se ha disparado un 49,2 por ciento".

Igualmente, ha recordado que "la pobreza está ya en el 34 por ciento en Castilla-La Mancha" y ha señalado que "Castilla-La Mancha es hoy más pobre que Bulgaria". Además, a estos problemas se suman "los problemas de agua que tiene el campo" y "las listas de espera".

"Por eso vamos a trabajar por un cambio de gobierno en España, por un cambio de gobierno en Castilla-La Mancha, porque es la única forma de cambiar el rumbo y de que nuestro país cambie en otra dirección", ha concluido.