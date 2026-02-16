Núñez (PP) cree que el PSOE debe de explicar por qué quiere que se rompa el pacto en torno al Estatuto de C-LM

Archivo - El presidente regional del PP, Paco Núñez - PP - Archivo

CIUDAD REAL 16 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente regional del PP, Paco Núñez, cree que el PSOE debe de explicar por qué quiere que se rompa el pacto en torno a la reforma del Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha, en tramitación en el Congreso de los Diputados.

Así ha reaccionado Núñez al ser preguntado en Alcázar de San Juan sobre la "cronología" de hechos y mensajes que publica este lunes La Tribuna de Toledo en relación al Estatuto.

"El Partido Popular ha presentado 11 enmiendas, el Partido Socialista ha presentado 21 enmiendas, pero parece que el Partido Socialista quiere que se haya roto el pacto, tendrá que explicar por qué", ha respondido el líder del PP.

No obstante, ha defedendido que "lo único que queda claro es que estamos trabajando, como he dicho siempre, con seriedad y con rigor". "Somos un partido serio, somos un partido de gestión, somos un partido de gobierno, y nos gusta leer los documentos y trabajarlos".

Finalmente, Paco Núñez ha dicho no entender "cómo haya quien está tratando de desacreditar todo el trabajo que se ha hecho".

ANDICOBERRY PIDE QUE LA TRAMITACIÓN CONTINÚE

De su lado, la vicesecretaria regional del PP, Tania Andicoberry, y preguntada en la rueda de prensa que ha ofrecido en las Cortes regionales, ha afirmado que "la posición del Partido Popular ha sido la misma en todo momento en lo que a las enmiendas se refiere".

Dicho esto, cree que al PSOE le interesa "desviar" la atención de lo que ciertamente le preocupa a los ciudadanos que es, según el PP, la sanidad, los datos de pobreza, los salarios o el bienestar social.

"El Partido Socialista ha presentado 21 enmiendas al Estatuto. Por lo tanto, habría que preguntarles si consideran ellos que han roto el pacto con esas 21 enmiendas".

A su juicio, "no hay ninguna ruptura de pacto porque el Estatuto, en lo esencial y en lo importante, debe continuar con su tramitación parlamentaria y aprobarse".