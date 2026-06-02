Núñez (PP) elude valorar los datos en C-LM pero advierte: "Las cosas no se están haciendo bien"

El presidente del PP en Castilla-La Mancha, Paco Núñez - EUSEBIO GARCÍA DEL CASTILLO

GUADALAJARA, 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP en Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha eludido valorar los datos de desempleo relativos a la región publicados este martes por el Ministerio de Trabajo y Economía Social, pero no obstante sí que ha puesto de manifiesto que "las cosas no se están haciendo bien" en la Comunidad Autónoma.

Preguntado al respecto durante su visita a la localidad de Yebes-Valdeluz, en la provincia de Guadalajara, el líder del PP ha dicho que mientras que Castilla-La Mancha siga "a la cola" del paro juvenil, "a la cola" del paro femenino, mientras que se necesiten poner en marcha programas especiales para personas que tienen dificultad para acceder al empleo o "tengamos un 34% de pobreza", significa, a su entender, que "las cosas nos están haciendo bien".

"Cada vez que hay una persona parada hay un problema que tenemos que resolver desde la administración y yo no voy nunca ni a lanzar las campanas al vuelo cuando un mes viene bueno el dato ni a pintarlo todo negro cuando un mes viene mal el dato", ha reflexionado Núñez.

Según ha argumentado, él siempre trata de mantener "una coherencia" y "una estructura comparativa" con otros años para poder tener una política "mucho más amplia de miras".

"Estamos a la cola en paro femenino, a la cola en paro juvenil, tenemos la peor renta media por hogar, la segunda peor renta media por hogar y el salario medio más bajo del país. Algo se estará haciendo mal por parte de quien lleva 11 años en el Gobierno para que los datos sigan siendo estos", ha enfatizado el dirigente 'popular'.