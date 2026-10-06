Núñez (PP) escenificará en el Debate de la región sus soluciones a "todo lo que está pasando mal en C-LM"

El presidente del PP en Castilla-La Mancha, Paco Núñez. - PP

TOLEDO, 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP en Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha señalado que llevará al Debate del Estado de la Región su denuncia y sus soluciones a "todo lo que está pasando mal en Castilla-La Mancha". "Vamos a proponer la Castilla-La Mancha que queremos".

A preguntas de los medios durante la concentración de Asaja en Toledo, ha señalado que el Debate en las Cortes será un "gran termómetro" de la realidad de la Comunidad autónoma.

El Debate servirá además para mostrar una alternativa para "llegar a grandes acuerdos" y que estos "sean buenos para el futuro de cada territorio".

En todo caso, ha señalado que lo prepara "como todos los años", con la participación de la sociedad civil. Respecto al campo, las propuestas que va a defender en materia agrícola y ganadera son las que ha consensuado con organizaciones agrarias, cooperativas agroalimentarias o con regantes.

Respecto al adelanto electoral, ha afirmado, "permite vislumbrar que esa Castilla-La Mancha que queremos puede llegar mucho antes, de la mano del presidente Feijóo en España" y de la suya en Castilla-La Mancha.

En este punto, ha pedido "salir de ese falso teatro, de ese falso enfrentamiento en el que algunos quieren vivir permanentemente pensando que eso le va bien a ellos, aunque le vaya mal a la región".