Núñez (PP) lamenta que la consecuencia de políticas socialistas sea "menos riqueza, más pobreza y más tensión social"

Paco Núñez en la Interparlamentaria del PP-CLM en Belinchón. - PP

CUENCA 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha asegurado que "la consecuencia de las políticas socialistas es la de siempre, menos riqueza y más pobreza, menos crecimiento y más tensión social", una realidad que "están sufriendo hoy los castellanomanchegos y los españoles".

Así lo ha indicado en la clausura de la Interparlamentaria del PP-CLM en Belinchón (Cuenca), junto a las portavoces del PP en el Congreso, Ester Muñoz, y en el Senado, Alicia García, donde ha destacado que en política "es fundamental decir la verdad y cumplir la palabra dada", algo que no ocurre con los gobiernos socialistas.

En este sentido, ha afirmado que Emiliano García-Page y Pedro Sánchez "tienen en común el uso de la mentira y el incumplimiento de la palabra como eje de su acción política" porque "son dos caras de la misma moneda", al tiempo que ha incidido en que "los diputados y senadores socialistas de Castilla-La Mancha siempre votan lo que decide Pedro Sánchez y nunca han votado lo contrario".

Además, ha criticado que Page "da titulares en los medios, pero luego vota en sentido contrario" porque "jamás ha exigido a Sánchez cuestiones fundamentales para Castilla-La Mancha como una financiación justa, el pago de lo que se debe a la región o soluciones en materia de agua", ha informado el PP en nota de prensa.

SITUACIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

Núñez ha señalado que "hoy los castellanomanchegos sufren una situación económica y social que no es buena" con datos "irrefutables", ya que uno de cada tres castellanomanchegos está en riesgo de pobreza, el 34 por ciento de la población está en exclusión social, Castilla-La Mancha tiene una de las rentas más bajas del país y más de la mitad de las familias no llega a fin de mes.

Además, ha advertido de que "en el último año hay 58.000 personas más en situación de pobreza, ha subido la carencia material severa y cada vez más familias tienen dificultades para afrontar gastos básicos".

El presidente del PP regional ha asegurado que "el problema no es de los ciudadanos, sino de la gestión que hace el PSOE de los recursos públicos", con "altos impuestos, derroche, descontrol en el gasto y persecución a la iniciativa privada".

EL PP, PREPARADO PARA GOBERNAR

Núñez ha defendido que Castilla-La Mancha "tiene potencial para liderar el crecimiento, atraer inversión y generar empleo de calidad" y ha apostado por "reducir impuestos, apoyar a autónomos y empresas y generar oportunidades".

Ha asegurado que el Partido Popular seguirá trabajando para que haya un cambio político tanto en España como en la región, con Alberto Núñez Feijóo al frente, "para cambiar el rumbo y ofrecer una alternativa real a los ciudadanos".

BELINCHÓN Y LA GESTIÓN DEL PP

De su lado, el presidente del Partido Popular de Cuenca y diputado regional, José Martín-Buro, ha ensalzado la figura del alcalde de Belinchón, Jesús López, y su equipo, calificándolos como un ejemplo de "gestión valiente y bien planificada".

Martín-Buro ha subrayado que el municipio simboliza perfectamente el modelo de desarrollo por el que apuesta el PP, logrando hitos como el Centro de la Luz y el Conocimiento, que se ha convertido en un referente comarcal.